Главврач больницы в Армавире остался без работы после протеста врачей

Вадим Карасев

Акция протеста врачей из Армавира, потребовавших обещанных президентом доплат, стоила должности главврачу больницы. По сообщениям пресс-службы администрации Краснодарского края, мужчину уволили по причине нарушений, связанных с выплатой специальных доплат медикам, работающим с COVID-19.

РБК, со ссылкой на администрацию региона, сообщает о том,что в Армавире работает комиссия, созданная и направленная в город по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Поводом для проверки послужило видеообращение врачей скорой помощи Армавира, где они заявили о том, что ни копейки из обещанных доплат не получали. При этом региональный Минздрав подтвердил, что все необходимые средства были направлены в медучреждения вовремя.

Работа комиссии продолжается, замгубернатора Анна Минькова пообещала "жесткие кадровые решения". Очевидно, что первым из них стало увольнение главврача городской больницы Армавира.

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