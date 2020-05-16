Голикова: уровень летальности от COVID-19 в РФ в 7,5 раз меньше, чем по миру в целом

Вадим Карасев

Фото kremlin,ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сравнила уровень летальности от коронавируса в России и по всему миру.

"Так почему в России столь низкий уровень смертности от коронавируса и почему если результат борьбы с этой заразой у нас впечатляет, то у других это вызывает лишь приступы ревности?" — сказал в анонсе передачи "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев.

"Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом", — отметила Голикова в том же анонсе.

