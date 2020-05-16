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Госдеп испугался российских действий в Арктике

Госдеп испугался российских действий в АрктикеБПК «Вице-адмирал Кулаков» во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флотаФото: Павел Львов / РИА Новости

Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. С таким заключением выступил на брифинге Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи, пишет ТАСС со ссылкой на стенограмму конференции.

В своей речи Мерфи ссылался на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который намеревался вынести на повестку вопросы реагирования в регионе. «Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. (...) Арктический регион от этого не защищен», — заявил представитель Госдепа.

В частности он отметил развертывание систем С-400 на Кольском полуострове. По словам Мерфи, это выходит за рамки территориальной обороны. Кроме того, он уделил внимание формированию российского Объединенного стратегического командования на базе Северного флота.

В начале апреля заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, сформированный в 2019 году на севере Якутии и оснащенный системами С-300ПС. Под охрану взято воздушное пространство российской Арктики и участка Северного морского пути.

О «дестабилизирующих действий» России в Артике США сообщали еще в мае прошлого года. Тогда Помпео подчеркнул, что Вашингтон будет наращивать военное присутствие в регионе, восстанавливать флот ледоколов и проводить учения в регионе. Он добавил, что интересы в Артике у США сложились еще до покупки Аляски.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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