Худшая неделя закончилась на позитиве: итоги биржевой торговли 15 мая

Анастасия Иванова

Неделя спада на биржах в глобальных макрорегионах в пятницу завершилась очевидным позитивным ростом. Таким образом, худшая с середины марта неделя закончилась на позитиве. И это прошло на фоне роста американо-китайской напряженности и открытых заявлений из ФРС, что мир столкнулся с продолжительной рецессией, а не просто с коронавирусом.

До открытия торгов в пятницу общеевропейские индексы стояли на 4%, а в еврозоны — на 5% ниже показателей начала недели. В Лондоне убыток к пятнице составил 3%, во Франкфурте — 5%, в Париже — 6%. С начала мая европейские фондовые биржи суммарно накопили убытки в размере 6−8%. Опубликованная текущая удручающая статистика по апрелю явно сдерживает инвесторов.

Однако обнадеживает продолжающийся рост цен на нефть. В пятницу цены на нефть подрастали хорошими темпами, заметно прибавив к прибыли предыдущего дня. Накануне в четверг Brent подорожала на 7%, а WTI — на 9%. А вообще цена на оба вида сырой нефти с начала месяца подросла на 40%, но это все равно более чем на половину ниже ее цены в начале года. В пятницу за два часа до начала европейских торгов Brent подорожала на 1,80%, а WTI — на 1,66% до $ 27,88.

Вслед за позитивным стартом на азиатских биржах (токийский Nikkei 225 +0.62%) открывшиеся торги на европейских фондовых рынках всюду показали рост, который можно принять за отскок от дна предшествующего падения. Уже на открытии общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 вырос на 0,84%, индекс Stoxx Europe 600 — на 0,47%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 1,02%.

В отличие от Европы, открывшиеся торги на бирже в Нью-Йорке по основным показателям в начале сразу же ушли в минус. Торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем набирает обороты. В пятницу Министерство торговли США объявило, что оно примет целенаправленные меры, чтобы помешать китайской телекоммуникационной компании Huawei получить доступ к ключевым американским комплектующим. Экспортные лицензии американских компаний для Huawei будут в последний раз продлены на 90 дней. Разумеется, заинтересованные иностранные производители могут продавать свою продукцию китайской компании, но только по специальной американской лицензии. Эта мера вступает в силу с этой пятницы, но с льготным периодом в 120 дней.

В ответ Пекин пригрозил пересмотреть список «ненадежных компаний» и провести расследование в отношении американских корпораций Apple, Qualcomm и Cisco.

В результате заявления американского министерства торговли, акции Dialog Semiconductor снизились в цене на 3,3%, а Siltronic — на 1%. Французская STMicroelectronics закрыла день в минусе в 3%.

В противоположность американскому фондовому рынку крупные западноевропейские биржи пребывали целый день в состоянии оптимизма, и это, похоже, изменило настроение на торгах в Нью-Йорке, но только в конце дня.

В результате все ведущие западноевропейские фондовые биржи закрылись в пятницу повышением. В Лондоне индекс FTSE-100 составил +1,01%, во Франкфурте индекс DAX — +1,24%, в Париже индекс CAC-40 — +0,11%. Среди общеевропейских индексов Stoxx Europe 600 вырос на 0,47%, FTSE Eurofirst 300 — на 0,36%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 0,38%.

В Нью-Йорке индекс Dow Jones Industrial Average на момент закрытия европейского фондового рынка составлял минус 0,77%, S&P 500 — минус 0,86%, а Nasdaq — минус 0,84%. Дальше к закрытию настроения на бирже в Нью-Йорке все-таки изменились: DJIA +0.18%; S&P +0.06%; Nasdaq +0.32%.

Цены на нефть целый день росли. Европейская Brent подорожала на $ 1,24 (3.98%) до $ 32,37 за баррель. Американская WTI — на $ 1,79 (6,49%) до $ 29,35 за баррель.

На спотовых торгах Нью-Йоркского товарного рынка цена золота выросла на 0,96% до $ 1745,80 за унцию.

На международном межбанковском валютном рынке евро торговался на 0,1% дороже — на уровне $ 1,0815.