Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иордания готова воевать с Израилем за землю

Иордания готова воевать с Израилем за землю

Король Иордании Абдалла II заявил о возможности войны с Израилем в случае, если еврейское государство аннексирует Западный берег реки Иордан. Он посоветовал не применять "закон силы" на Ближнем Востоке.

"Если Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, то это приведет к большому столкновению с нами", – сказал монарх, уточнив, что речь может идти в том числе о военных мерах.

В интервью Der Spiegel Абдалла II предсказал рост "анархии и экстремизма" во всем регионе в случае, если Палестинская национальная администрация потерпит крах. Единственным возможным путем для продвижения вперед он назвал сосуществование двух государств – Израиля и Палестины.

Официальный Иерусалим планирует захватить территории на Западном берегу реки Иордан, где располагаются еврейские поселения. Поддержку в этом оказывает Вашингтон – по словам госсекретаря Майка Помпео, Штаты не будут считать подобные действия нарушением международного права.

Как сообщал Ruposters, ранее Евросоюз пригрозил Израилю санкциями. В Европе нет однозначного мнения на этот счет, но аннексия "не пройдет незамеченной", обещают дипломаты.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Установлены те, кто выкладывал в «Бессмертный полк» фото нацистов
Установлены те, кто выкладывал в «Бессмертный полк» фото нацистов
Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с добровольцами службы психического здоровья
Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с добровольцами
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
В России объяснили выздоровление от коронавируса 100-летних пациентов
В России объяснили выздоровление от коронавируса 100-летних пациентов
Россиянам назвали 3 первых признака скорого банкротства банка
Россиянам назвали 3 первых признака скорого банкротства банка
Иордания готова воевать с Израилем за землю
Иордания готова воевать с Израилем за землю
Путин поручил списать налоги для малого бизнеса
Путин поручил списать налоги для малого бизнеса
Названы самые скандальные порнозаписи знаменитостей
Названы самые скандальные порнозаписи знаменитостей
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Блондинка с автозагаром и стразы: как выглядела Ольга Бузова 16 лет назад – видео
Блондинка с автозагаром и стразы: как выглядела Ольга Бузова 16 лет
Теперь официально: Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Теперь официально: Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Работникам соцсферы установят доплаты за работу с больными Covid-19
Работникам соцсферы установят доплаты за работу с больными Covid-19

Топ на сегодня

Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан
Белый дом: США не обсуждали с Израилем аннексию Западного берега
Солдаты Израиля арестовали 10 палестинцев на Западном берегу реки Иордан
Франция осудила новые поселенческие планы Израиля