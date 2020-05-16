Иордания готова воевать с Израилем за землю

Вадим Карасев

Король Иордании Абдалла II заявил о возможности войны с Израилем в случае, если еврейское государство аннексирует Западный берег реки Иордан. Он посоветовал не применять "закон силы" на Ближнем Востоке.

"Если Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, то это приведет к большому столкновению с нами", – сказал монарх, уточнив, что речь может идти в том числе о военных мерах.

В интервью Der Spiegel Абдалла II предсказал рост "анархии и экстремизма" во всем регионе в случае, если Палестинская национальная администрация потерпит крах. Единственным возможным путем для продвижения вперед он назвал сосуществование двух государств – Израиля и Палестины.

Официальный Иерусалим планирует захватить территории на Западном берегу реки Иордан, где располагаются еврейские поселения. Поддержку в этом оказывает Вашингтон – по словам госсекретаря Майка Помпео, Штаты не будут считать подобные действия нарушением международного права.

Как сообщал Ruposters, ранее Евросоюз пригрозил Израилю санкциями. В Европе нет однозначного мнения на этот счет, но аннексия "не пройдет незамеченной", обещают дипломаты.