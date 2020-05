Исследователи нашли ключ к сохранению картины «Крик»

Лидия Мартынова

Версия «Крик» (1910?) В собрании Музея Мунка (Осло, Норвегия) явно демонстрирует признаки деградации в различных областях, где использовались пигменты на основе сульфида кадмия: мазки желтого цвета кадмия превратились в отключение - белый цвет на закате облачного неба и в области шеи центральной фигуры. В озере отслаивается густо нанесенная непрозрачная кадмиево-желтая краска. За время своего существования несколько элементов сыграли свою роль в порче шедевра: использованные желтые пигменты, условия окружающей среды и кража в 2004 году, когда картина исчезла на два года.После восстановления картины после кражи шедевр редко показывался публике. Вместо этого он хранится в защищенном хранилище в Музее Мунка в Норвегии при контролируемых условиях освещения, температуры (около 18 ° C) и относительной влажности (около 50%).Международная группа ученых, как пишет phys.org, подробно изучила природу различных пигментов сульфида кадмия, используемых Мунком, и их деградацию за эти годы.Согласно выводам команды, влага является основным фактором окружающей среды, ответственным за деградацию картины. Они использовали комбинацию in situ, неинвазивных спектроскопических методов и методов синхротронного рентгеновского излучения. После использования способности европейской мобильной платформы MOLAB на месте и неинвазивно в Музее Мунка в Осло исследователи пришли к ESRF, европейскому синхротрону (Гренобль, Франция), самому яркому в мире источнику рентгеновских лучей, для проведения исследований. Неразрушающие эксперименты на микро-хлопьях, происходящих из одной из самых известных версий «Крик». Результаты могут помочь лучше сохранить этот шедевр, который редко выставляется из-за его деградации.Полученные данные дают соответствующие подсказки о механизме разрушения красок на основе сульфида кадмия, что имеет важное значение для профилактического сохранения «Крик».«Микроанализ синхротронного анализа позволил нам точно определить главную причину, которая привела к снижению окраски, а именно влажность. Мы также обнаружили, что влияние света на краску незначительно. Я очень рада, что наше исследование могло бы помочь сохранить этот знаменитый шедевр», - объясняет, один из соответствующих авторов исследования.Монико и ее коллеги изучили отдельные области картины на основе сульфида кадмия, а также соответствующий микрообразец с использованием серии неинвазивных in-situ спектроскопических анализов с портативным оборудованием европейской платформы MOLAB в сочетании с методами микро-дифракции, рентгеновской микрофлуоресценции и микро-рентгеновского поглощения вблизи краевой структуры спектроскопии. Изучение картины было объединено с исследованиями макетов с искусственным старением. Последние были приготовлены с использованием исторического порошка пигмента кадмий желтого цвета и трубки масляной краски кадмий желтого цвета, которая принадлежала Мунку. Оба макета были похожи на озеро на картине. «Наша цель состояла в том, чтобы сравнить данные от всех этих различных пигментов, чтобы экстраполировать причины, которые могут привести к ухудшению», - пояснили ученые.Исследование показывает, что исходный сульфид кадмия превращается в сульфат кадмия в присутствии хлоридных соединений в условиях высокой влажности (относительная влажность или относительная влажность 95%). Это происходит, даже если нет света.«Правильная формула для сохранения и отображения основной версии« Крик »на постоянной основе должна включать в себя уменьшение деградации кадмиево-желтого пигмента за счет минимизации воздействия на картину чрезмерно высоких уровней влажности (пытаясь достичь 45%». RH или ниже), сохраняя при этом освещение на стандартных значениях, предусмотренных для светостойких лакокрасочных материалов. Результаты этого исследования дают новые знания, которые могут привести к практической корректировке стратегии сохранения музея», - объясняет, специалист по сохранению в Музее Мунка.«Сегодня Музей Мунка хранит и экспонирует произведения искусства Эдварда Мунка при относительной влажности около 50% и температуре около 20 ° C. Эти условия окружающей среды также будут применяться к новому Музею Мунка, который будет открыт весной 2020 года. Музей теперь рассмотрит, как это исследование может повлиять на текущий режим. Часть такого обзора будет посвящена рассмотрению того, как другие материалы в коллекции будут реагировать на возможные корректировки», - добавляет, консерватор картин в Музее Мунка.Желтые цвета на основе сульфида кадмия присутствуют не только в работах Мунка, но и в работах других современных ему художников, таких как Анри Матисс, Винсент Ван Гог и Джеймс Энсор.«Интеграция неинвазивных in-situ исследований на макроуровне с синхротронным микроанализом доказала свою ценность, помогая нам понять сложные процессы изменения. Это может быть выгодно использовано для опроса шедевров, которые могут страдать от той же слабости», - сообщает, координатор мобильной платформы MOLAB (работающей в Европе в рамках проекта IPERION CH) и второй соответствующий автор данного исследования.«EBS, новый Extremely Brilliant Source, первый в своем роде высокоэнергетический синхротрон, который в настоящее время вводится в эксплуатацию в ESRF, еще больше улучшит возможности наших инструментов на благо науки всемирного наследия. Мы сможет выполнять микроанализ с повышенной чувствительностью и более высоким уровнем детализации. Учитывая сложность этих художественных материалов, такие инструментальные разработки будут очень полезны для анализа нашего культурного наследия», - добавляет, ученый ESRF и директор-исследователь CNRS.«Подобные работы показывают, что искусство и наука неразрывно связаны и что наука может помочь сохранить произведения искусства, чтобы мир мог продолжать восхищаться ими в течение многих лет», - заключает, координатор MOLAB.