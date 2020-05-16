Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с "Роскосмосом"

Лидия Мартынова

NASA отозвало приглашение делегации "Роскосмоса" на переговоры из-за давления американских сенаторов, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора российской космической корпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

В сообщении "Роскосмоса", которое есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что ранее NASA официально пригласила делегацию российской корпорации в США, чтобы обсудить широкий круг вопросов. Однако позже "из-за давления сенаторов" это приглашение было отозвано.

"Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он все-таки последует – и последует в положительном ключе", – сказал Савельев.

Между тем, "Роскосмос" по-прежнему готов к переговорам с американской стороной для реализации проектов по освоению Луны, которые могли бы стать серьезным фактором взаимодействия в условиях "истощившихся" контактов, считает Сергей Савельев.

сообщило, что NASA планирует отправить астронавта на российском корабле "Союз".