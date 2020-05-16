Италия откроет границы для граждан ЕС

Вадим Карасев

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Италия откроет границы для граждан Евросоюза (ЕС) с 3 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает ТАСС.

Как пояснил Конте, обязательного карантина для прибывающих в Италию из стран ЕС не будет. «Это создаст условия для возобновления туризма», — заявил он. Границы будут открыты и на выезд из страны.

Кроме того, с 18 мая в стране откроются магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, а также рестораны, бары, пиццерии и кондитерские.