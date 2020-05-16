Экономисты оценили будущее "Северного потока — 2"

Влада Некрасова

Евросоюза

Российские экономисты в комментарии МК дали прогнозы по развитию "Северного потока – 2" после того, как Германия отказала проекту в освобождении от действия правил Газовой директивы

Ранее Федеральное сетевое агентство (BNA) сообщило, что газопровод будет подчиняться требованиям документа, поскольку его не успели достроить в прошлом году. Согласно этой директиве, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Кроме того, половина мощности трубопровода должна быть зарезервирована для третьей стороны. Эти нормы будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части — отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.