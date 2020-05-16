Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков

Лидия Мартынова

Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.

По словам директора практики информационной безопасности (ИБ) компании AT Consulting Тимурбулата Султангалиева, сейчас мы являемся свидетелями самого масштабного эксперимента по удаленной работе за всю историю человечества. "Такие условия труда непривычны даже для ИТ-специалистов, не говоря уже о простых сотрудниках, чьи домашние интернет-привычки наверняка не соответствуют строгим ИБ-политикам. Отсюда взрывной рост инцидентов безопасности, особенно в финансовом секторе. Атакуя банки, хакеры могут убить сразу двух зайцев: получить доступ и к счетам, и к персональным данным клиентов, в том числе юридических лиц", - отметил Султангалиев.