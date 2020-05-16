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Кадыров сообщил о начале поэтапного смягчения ограничений в Чечне

Кадыров сообщил о начале поэтапного смягчения ограничений в Чечне

Глава ЧР Рамзан Кадыров утвердил трёх этапный план смягчения ограничительных мер, которые были введены в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сообщение о начале первого этапа плана, который состоялся вчера 15 мая, президент сообщил в своём аккаунте соцсети „ВКонтакте“.

Лидер Чечни написал, что реализация первого этапа началась, и он продлится до 27 мая, при этом президент отметил, что пока режим самоизоляции и пропускной режим сохраняются.

По словам Кадырова, граждане республики смогут без препятствий, свободно ходить в магазины, появляться в общественных местах и посещать мероприятия только с третьего этапа плана.

Глава ЧР сообщил, что благодаря принятым мерам в Чечне, удалось добиться положительной динамики — это позволило 
начать поэтапное снятие ограничений.

Кадыров упомянул, что фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает огромную помощь населению в борьбе с СOVID-19.

При помощи РОФ приобретены меднаборы для бессимптомных больных коронавирусом и больных в лёгкой форме, они смогут проходить лечение в домашних условиях. Кроме этого, фонд в преддверии священной Ночи предопределения выделит для нуждающихся и малоимущих семей двести пятьдесят миллионов рублей.

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По материалам: u-f.ru

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