Как пережить изоляцию и сохранить брак. Инструкция

Вадим Карасев

Долгое "заточение" дома, смена привычного уклада и отсутствие личного пространства для многих стали тяжелым испытанием. А постоянное тесное взаимодействие с близкими вместо радости начало приносить раздражение и усталость. Особенно часто с негативными последствиями самоизоляции сталкиваются молодожены, семьи с маленькими детьми, многодетные семьи. Как не дать карантинным мерам разрушить ваш брак? Как найти компромисс и не сойти с ума в четырех стенах? Ruposters подготовил советы, которые помогут избежать кризиса в отношениях в замкнутом пространстве.

Как делить пространство в семье

Только в фильмах люди буквально не могут жить друг без друга и все время проводят вместе. В реальности каждому требуется личное время и пространство для уединения. Лучше всего договориться с домочадцами, кто и где расположится, и уже с учетом этого выбирать себе занятия. Глупо было бы включать музыку на полную громкость, когда ваша жена хочет почитать книгу в полной тишине в соседней комнате. Не забудьте договориться и о времени, в течение которого вас нельзя будет беспокоить, ведь вам нужно побыть наедине с собой.

Если планировка жилья не позволяет разойтись по разным комнатам, составьте расписание. Отведите в нем время для личных нужд, когда каждый будет заниматься своими делами, договоритесь о времени совместного времяпрепровождения — ужина, просмотра фильмов, игр с детьми. Не нужно в выделенные на личные дела часы никого отвлекать мелкими бытовыми поручениями — это приведет к раздражению и конфликту.

Постарайтесь не замыкаться только на своих близких. В режиме самоизоляции необходимо общаться с друзьями, коллегами по работе, дальними родственниками и родителями. Используйте для этого скайп, текстовые чаты, социальные сети. Разговаривайте на позитивные темы — не нужно постоянно обсуждать тему пандемии и коронавируса и лишний раз нагнетать обстановку. Тогда общение принесет пользу каждому члену вашей семьи: свежие новости станут предметом обсуждения и не дадут семейным вечерам превратиться в скучную обязанность.

Как климату в семье мешают гаджеты

Еще один плюс общения в социальных сетях или по видеосвязи в том, что так вы даете понять другим людям, что не забываете о них и интересуетесь их благополучием. Однако не переусердствуйте: после начала режима самоизоляции из-за стресса, тревог и проблем с работой увеличилось количество людей, страдающих бессонницей. Слишком долгие "посиделки" за экраном компьютера могут негативно повлиять на сон, ведь перед ним организм должен вырабатывать гормон под названием мелатонин. И его выработка происходит в темное время суток.

А смартфоны и ноутбуки излучают синий свет, который замедляет выработку этого гормона. Попробуйте отключить все гаджеты за 2 часа до сна и потратить освободившееся время на медитацию или чтение. Это будет гораздо полезнее, вы сможете выспаться и почувствовать себя бодрым и отдохнувшим с утра.

Zoom-вечеринка с друзьями

Как контролировать детей

Чтобы у вас с ребенком было меньше конфликтов, обеспечьте ему конфиденциальность при разговорах с друзьями и не препятствуйте общению в целом. Вы можете обустроить подростку личный уголок или просто закрыть двери и уйти в другую комнату. Займитесь просмотром любимого сериала, рукоделием, работой по дому. Не нужно подслушивать около двери и пытаться контролировать темы разговоров. Дайте своему ребенку немного свободного места и времени. Он отдельная личность и заслуживает уважения к себе. Ведь если вы будете уважать своего ребенка, тогда он тоже будет больше уважать вас.

И не нагружайте детей бытовыми обязанностями. Закройте глаза на беспорядок в квартире и бесконечные компьютерные игры. Сейчас не время для перевоспитания. Не превращайте ваш дом в тюрьму строгого режима — так вы лишь разрушите отношения с детьми, а восстановить их будет очень сложно.

Как справиться с раздражением в адрес партнера

Ко­гда раз­дра­же­ние уже не оста­но­вить и от нега­тив­но­го вы­ска­зы­ва­ния не удер­жать­ся, сто­ит пом­нить об од­ной важ­ной вещи — уважении к оппоненту. По­ста­рай­тесь со­об­щить партнеру о своем недовольстве мак­си­маль­но спо­кой­но и ней­траль­но, без предъ­яв­ле­ния об­ви­не­ний. Кон­ста­ти­руй­те факты, заостряйте внимание на своих ощущениях от негативного поступка второй половины и ни в коем случае не переходите на оскорбления. Не преувеличивайте вину партнера в конфликте. В ссорах всегда виноваты двое.

Часто для решения конфликта достаточно просто сесть и спокойно поговорить. Не повышая голоса, прислушиваясь к мнению другого человека и стараясь прийти к общему решению возникшей проблемы. Ведь несмотря на все трудности самоизоляции вы остаетесь самыми близкими людьми друг для друга.



Даже в самых благополучных семьях зачастую забывают об интересах друг друга. Это не отсутствие взаимоуважения, это просто человеческая природа. Один старый, но неизменно работающий прием подсказывает: чтобы не плодить конфликты и недопонимание, достаточно попытаться поставить себя на место близкого. Сделать это необходимо максимально честно — представьте себя в "шкуре" этого человека, представьте все его возможные проблемы и печали. А в условиях карантина умножьте на два! Прежде чем сорваться на кого-то из близких, сделайте глубокий вдох, самоизолируйтесь повторно в отдельной комнате, если это возможно, и подумайте об этом несколько минут. Нет универсальных советов, но есть большая вероятность, что вы вернетесь намного более понимающим и спокойным и сможете уладить конфликт еще до того, как он разгорится до скандала.