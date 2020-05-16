Какие украшения приносят одни лишь несчастья

Вадим Карасев

Существуют украшения, которые являются мощнейшими оберегами и талисманами. Есть также и те вещи, которые не приносят в вашу жизнь ничего кроме проблем и несчастий. От них стоит избавляться как можно скорее.

Вы можете превратить обычное украшение в сильный талисман, но очистить от негативной энергии предмет, который приносит несчастья, сложнее. Именно поэтому эксперты рекомендуют держаться подальше от всего, что несет в себе одни лишь проблемы и отрицательную энергетику.

Искусственные украшения

Речь идет, например, о дешевых украшениях из акрила или пластмассы, стекла. Это безжизненные материалы, которые не дают вам абсолютно ничего. Некоторые эксперты даже считают, что данные материалы, наоборот, забирают энергию.

Если вы не хотите тратиться на кольцо с бриллиантом, то можно купить бижутерию из дерева, перламутра, аксессуар из серебра. Дерево — натуральный материал, который дает жизненные силы своему обладателю. Не покупайте также украшения из странных сплавов металлов, так как они могут быть банально вредными для кожи. Энергетически они также бесполезны.

Искусственные украшения для дома тоже входят в эту группу. Стоит вспомнить об искусственных пластиковых цветах и фруктах. Их лучше выбросить или убрать с глаз, потому что они также поглощают позитивную энергетику, лишая домочадцев хорошего настроения.

Украшения, которые вам не принадлежали

Сюда можно отнести изделия, доставшиеся вам от родственников, о которых вы ничего не знаете. Если вы начнете их носить, то это может негативно сказаться на вашей собственной судьбе, потому что эти украшения связаны энергетически с другим человеком. Более того, если этого человека нет в живых, их вовсе лучше не держать близко к себе и к тому месту, где вы спите.

Найденные предметы. Сюда относятся те украшения, которые вы находите на улице. Вы не знаете о них ничего. Это могут быть заговоренные предметы, через которые люди избавляются от порчи. Они вызывают болезни, неудачи, лишая человека жизненной энергии. Старайтесь не поднимать ничего на улице.

Украшения из ломбарда. Тут можно провести аналогию с найденными предметами. Более того, задумайтесь сами, какой энергией могут обладать вещи, от которых кто-то сознательно отказался. Они точно пропитаны плохой энергией, которая ни к чему хорошему не приведет, и ничуть не лучше находок, которые нельзя подбирать.

Украшения, подаренные недоброжелателями

Очень часто мы общаемся с кем-то, кого не любим и кто не любит нас. Два человека, которые фактически ненавидят друг друга, могут спокойно здороваться, видеться время от времени и даже дарить друг другу подарки. Если такой человек подарит вам украшение, то его не стоит носить.

Скорее всего, он дарил вам его с негативными эмоциями, поэтому вещь заряжена отрицательно. Она будет приносить неудачи, и надевая его, вы будете чувствовать себя не лучшим образом, словно что-то давит на вас и мешает радоваться жизни.

Такие украшения не надо отдавать назад — их можно класть дома в закрытое от глаз место, подальше от спальни и кухни. Там эти вещи могут лежать длительное время, постепенно очищаясь, либо вы можете переплавить их во что-то новое. В этом случае стоит смешать золото или другой металл с металлом из ваших личных запасов. Если в изделии были камни, их можно продать или заново оправить уже в другой аксессуар.

Любые низкокачественные украшения неизвестного происхождения

Если у вас есть сомнения о том, откуда взялись эти украшения, лучше их не покупать. Конечно, опасность могут нести и самые дорогие кольца и подвески, серьги и браслеты, но обычно гораздо чаще опасным бывает что-то дешевое.

Не покупайте украшения в сомнительных местах и у сомнительных людей. Помимо этого вы всегда можете попробовать надеть кольцо или просто подержать в руках то, что хотите купить. Попробуйте ощутить, какая энергия исходит от изделия. Если вам некомфортно, то лучше не покупать это. Слушайте свой внутренний голос — он вас в такие минуты точно не обманет.