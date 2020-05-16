Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с добровольцами службы психического здоровья

Вадим Карасев

Британская королевская семья пристально следит за ментальным состоянием граждан — в прошлом году герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские приняли участие в запуске специального кризисного сервиса Shout, круглосуточной службы приема текстовых сообщений. И вот теперь пришло время отмечать ее первую годовщину, но порознь, так как принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи.

37-летний принц Уильям и 38-летняя Кейт Миддлтон устроили видео-чат с несколькими волонтерами службы Shout и поблагодарили их за работу.

Видеозвонок герцог и герцогиня сделали, находясь в своем загородном поместье в Норфолке, куда они переехали на время пандемии коронавируса вместе с тремя детьми.





Кейт Миддлтон и принц Уильям





Кейт Миддлтон и принц Уильям с волонтерами