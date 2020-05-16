Кинодайджест: Дэвид Линч рассказывает о погоде, новое "Лицо со шрамом" и другие новости

Вадим Карасев

Уэс Андерсон советует, что смотреть на карантине, лекции о кино и загадки Дэвида Линча — рассказываем, что интересного произошло в индустрии за неделю.

Дэвид Линч стал блогером

Околокиношная новость от мэтра индустрии Дэвида Линча: культовый режиссер завел канал на YouTube под названием David Lynch Theater и опубликовал уже несколько роликов. Нет, они не о фильмах или совах из "Твин Пикса", а о... погоде в Лос-Анджелесе: режиссер, сидя в своем кабинете, смотрит в окошко и описывает то, что видит. Например, метеодоклад из видео от 14 мая выглядит так: "Прекрасное голубое небо, немного облачков, но выглядывает солнце, и 16 градусов тепла".

В комментариях кто-то уже пошутил, что это "первый фильм Дэвида Линча, который я понял".





Почему погода? Возможно, потому что лет 10 назад автор "Малхолланд Драйв" уже обращался к этой теме — тогда он выкладывал ролики с "прогнозами погоды" на своем сайте, все они были такими же короткими и загадочными: то воздушный шар вместо лица, то перевернутый цветочный горшок со знаком вопроса в кадре.





Дэвид Линч

Поклонники так и не поняли, что это была за акция, но заметили, что кабинет — похож на тот, что был у директора ФБР Гордона Коула в сериале "Твин Пикс", которого играл Линч, и часто звучит одна и та же фраза — "приглушенное золотое солнце".

Ясно одно: все это не то, чем кажется.





Лекции об архитектуре в кино

Если вы из-за карантина сидите дома и у вас еще есть силы чему-то учиться онлайн, то вот предложение от сети кинотеатров "Москино": бесплатные онлайн-лекции из цикла "Архитектура и кино", которые проведет историк архитектуры и основатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов.

Расскажут и покажут, как здания и облик города в целом влияют на сюжет, героев и киноязык — на примере самых разных фильмов: от "Аэлиты" и "Иронии судьбы" до "Охотников за привидениями" и "Шоу Трумана".

Всего в цикле четыре лекции — первые две уже прошли, но записи выкладывают в фейсбуке (расписание ищите на сайте проекта).

Лучше посмотреть фильмы заранее, чтобы легче было воспринимать материал, но и без подготовки не заскучаете – настолько увлекательно рассказывает лектор. Всем интересующимся архитектурой от души советуем канал Айрата Багаутдинова на YouTube со множеством лекций и его подкасты на радио "Маяк".

Режиссер "Назови меня своим именем" снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом"

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный по фильмам "Назови меня своим именем", "Суспирия" и "Большой всплеск", снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом" — уже классической криминальной драмы, которую в Голливуде экранизировали несколько раз.

Первый раз — Ховард Хоукс и Ричард Россон в 1932 году, второй — Брайан Де Пальма в 1983-м. В последнем главные роли сыграли Аль Пачино и Мишель Пфайффер.









История превращения главного героя из мелкого преступника в крупного мафиози на этот раз развернется в Лос-Анджелесе в наши дни. Сценарием занимаются Джоэл и Итан Коэны, режиссеры таких культовых картин, как "Фарго", "Старикам здесь не место", "Большой Лебовски" и "После прочтения сжечь", а вот кто сыграет в новой версии, пока неизвестно — ранее на главную роль был утвержден Диего Луна, но он покинул проект.

О дате премьеры тоже пока говорить рано, ведь коронавирус спутал все планы. Надеемся только, что до того как с головой уйти в криминальный мир, Лука Гуаданьино все же закончит работу над продолжением истории Элио и Оливера.





Уэс Андерсон рассказывает, что смотреть на карантине

Сейчас все кому не лень деляются списками фильмов, сериалов, книг и т. д. для карантина, но интереснее всего узнавать о подборках классных режиссеров. Например, Уэса Андерсона, который в самоизоляции каждый день смотрит по одному фильму.





Уэс Андерсон

У автора "Семейки Тененбаум" уже есть 11 фаворитов, которые он советует смотреть и другим: это "Элис Адамс" Джорджа Стивенса (1935 г.), "Посрами дьявола" Джона Хьюстона (1954 г.), "Ничего святого" Уильяма А. Уэллмена (1937 г.), "Делай, как надо" Спайка Ли (1989 г.), "Долгий путь домой" Джона Форда (1940 г.), "Повесть Тикамацу" Кэндзи Мидзогути (1954 г.), "Большая жратва" Марко Феррери (1973 г.), "Страстная дружба" Дэвида Лина (1949 г.), "Станция Шесть-Сахара" Сета Холта (1962 г.), "Сколько стоит Голливуд" Джорджа Кьюкора (1932 г.) и "Зима приносит смерть" Уильяма Ричерта (1979 г.).





Список настоящего киномана! Возможно, рекомендаций было бы больше, если бы у режиссера была возможность смотреть фильмы круглые сутки, но большую часть времени он занимается другими делами:

У меня четырехлетняя дочка, так что сейчас я, как и многие другие в данной ситуации, выступаю в роли непрофессионального учителя на полставки. Многое из того, что я теперь читаю, связано с Древним Египтом, динозаврами, насекомыми и джунглями Амазонки. Но есть кое-что еще: читаю Патрисию Хайсмит, Джеймса Болдуина, Элмора Леонарда и книгу о пандемии,

— рассказал режиссер о своей самоизоляционной жизни изданию The New York Times.

В мае Уэс Андерсон должен был представить на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Французский диспетчер" (The French Dispatch), чего все с нетерпением ждали: первый и последний раз режиссер был в Каннах с картиной "Королевство полной луны" в 2012 году. Увы, фестиваль отменили, а мировую премьеру фильма с Тимоти Шаламе, Сиршей Ронан, Тильдой Суинтон, Леа Сейду, Эдвардом Нортоном и другими звездами перенесли с 24 июля на 16 октября.





Тизер триллера "Водоворот" с Владимиром Вдовиченковым с главной роли

В сети появился первый тизер остросюжетного мини-сериала "Водоворот" о загадочных убийствах и демонах внутри нас.

В городском коллекторе полицейские находят тела убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Взявшись за это дело, следователи сталкиваются лицом к лицу "с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых" — и со своими старыми страхами и непережитыми травмами.





Режиссером сериала стал Андрей Загидуллин ("Квест"), сценарист и автор идеи проекта — Андрей Стемпковский ("Разбуди меня"), а в главных ролях — Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова и Алена Михайлова.

Премьера состоится уже 27 июня в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD".



