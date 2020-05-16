Кэмерон Диас пообщалась в прямом эфире с поклонниками в инстаграме

Вадим Карасев

Последнее время 47-летняя Кэмерон Диас наращивает активность в соцсетях, устраивая прямые эфиры в инстаграме. Голливудская звезда, несколько лет назад решившая прекратить свою кинокарьеру, теперь все чаще общается с поклонниками в соцсети, привлекая к этим беседам еще и гостей. Последний ее выход в сеть показал, как Кэмерон учится справлять с онлайн-эфирами.

Запустив чат, Диас не сразу разобралась с инструментами инстаграма, признавшись, что соцсеть заставляет ее переживать неудачу за неудачей. Фолловеры были рады видеть ее и в комментариях приободрили.





Кэмерон Диас

В прямых эфирах кинозвезда иногда говорит о семейной жизни с 41-летним супругом Бенджи Мэдденом. В январе этого года они объявили в инстаграме о том, что стали родителями дочери Раддикс, но подробности ее появления на свет до сих пор держат в секрете.Я рано ложусь спать и рано просыпаюсь. А Бенджи — сова, позже ложится. Для родителей маленького ребенка это прекрасное сочетание. Я просыпаюсь раньше и все утро нахожусь рядом с дочерью, а потом просыпается он и сменяет меня. Это очень ценно… Бенджи укладывает ее спать. Он замечательный отец,— сказала Кэмерон в одной из недавних онлайн-бесед.





Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас



