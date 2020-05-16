"Когда будут детки?": Мария Миногарова рассуждает о некорректных вопросах

Вадим Карасев

Вчера 31-летняя Мария Миногарова провела прямой эфир в инстаграме, в ходе которого отвечала на вопросы подписчиков. На одной из тем она решила остановиться подробнее и опубликовала отрывок эфира в своей ленте, более детально объяснив свою позицию. В ходе разговора многие поклонники задали Марии вопрос, когда она собирается стать мамой, и модель решила расставить все точки над i.

Миногарова призналась, что у нее самой есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому в ближайшие несколько лет она не может иметь детей. Впрочем, она отметила, что рождение детей никогда не было в списке ее жизненных приоритетов, однако других женщин этот вопрос может задеть за живое.

К счастью для меня, деторождение никогда не стояло в списке моих приоритетов на первом месте, и я могу спокойно этим так поделиться и никак больше не реагировать. И я как раз пытаюсь рассказать на видео о том, что не все могут говорить на такие личные темы. А если уж еще что-то не так, каждому чужому человеку ты же не будешь рассказывать, что ты уже годы пытаешься, маешься, а не получается завести деток, о которых так радостно спрашивают. Это же очень личная история,

— говорит она.

Миногарова добавляет, что раньше такой вопрос задавали "бабульки" или соседки, а теперь он стал "частью светской беседы" и поводом для нравоучения".

Это еще ладно, когда спрашивают "а когда детки", есть же еще варианты "пипец, ей пора уже детей рожать, а она все поет, или она все танцует" или "пора бы уже перестать гулять и завести ребеночка" — в общем, как и мне иногда прилетает. Но прежде чем писать, может, подумать как-то с разных сторон об этом,

— делится своими мыслями Мария.





В комментариях под постом Марии развернулась бурная дискуссия. Девушки, регулярно сталкивающиеся с такими же бестактными вопросами, делились своими историями и личным опытом и благодарили Миногарову за то, что она подняла эту тему.

Да, это ужасно! Это просто отсутствие воспитания! Отсутствие этики и мозгов! И самое интересное, что у нас еще люди могут свободно говорить так: "Ой, ты потолстела? Или беременна?"

— прокомментировала пост актриса Юлия Топольницкая.

Многие отметили, что и с рождением ребенка подобные вопросы не заканчиваются — начинают спрашивать, "когда за вторым?", а также лезут с непрошеными советами.



