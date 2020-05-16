Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих

Влада Некрасова

Коронавирус выявлен у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1216 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 15 мая коронавирус был выявлен также у 1622 российских военных.

"По состоянию на 16 мая... в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 364 человек; в изоляторах по месту службы – 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек; изолированы на дому – 693 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 721 человек.