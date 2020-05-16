Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих

Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Коронавирус выявлен у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1216 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 15 мая коронавирус был выявлен также у 1622 российских военных.

"По состоянию на 16 мая... в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 364 человек; в изоляторах по месту службы – 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек; изолированы на дому – 693 человек", - говорится в сообщении.


Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 721 человек.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов оказалось больше, чем хотели сократить
Желающих уволиться с завода Volkswagen в Калуге за 6 окладов
Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках
Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины
Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины
Pornhub назвал своих зрителей «самыми классными» и напоролся на обвинения
Pornhub назвал своих зрителей «самыми классными» и напоролся на
Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в российском городе
Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в российском городе
Wanted: линия средств с лактоферрином от Sesderma
Wanted: линия средств с лактоферрином от Sesderma
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
Глава Минтранса спрогнозировал сроки восстановления авиаотрасли
Глава Минтранса спрогнозировал сроки восстановления авиаотрасли
В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19
В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19
Лечащие коронавирус врачи смогут пожаловаться на невыплату дополнительных денег
Лечащие коронавирус врачи смогут пожаловаться на невыплату
В Дагестане бедным оплатили долги в магазинах
В Дагестане бедным оплатили долги в магазинах

Топ на сегодня

На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США

Еще по теме

В российских военных вузах выявили коронавирус у 779 курсантов
В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700 человек
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче
Более 1000 человек с начала текущего года изъявили желание служить по контракту в воинских частях ВВО