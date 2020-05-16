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Крымские татары дали ответ американскому послу, который потребовал наказать РФ за аннексию Крыма

Крымские татары дали ответ американскому послу, который потребовал наказать РФ за аннексию Крыма

Международное сообщество не должно иметь вопросов к РФ по поводу Крыма, жители которого сознательно выразили свою волю в 2014 году на референдуме. Таким образом Эйваз Умеров, глава национально-культурной автономии крымских татар, ответил американскому послу Джеймсу Гилмору.

Напомним, что посол США в ОБСЕ призвал международное сообщество наказать РФ за действия, которые "противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины". По словам Гилмора, каждый день в Крыму "ограничиваются права людей". Он добавил, что тысячи людей "бегут с полуострова из-за жестких репрессий в отношении оппонентов оккупации".

Умеров отметил, что прежде, чем обвинять Россию в вопросах Крыма, надо обратить внимание сознательно принятое решение крымчан.

Он добавил, что международное сообщество не должно иметь вопросов к РФ, ведь крымчане своего решения не поменяют, пишет РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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