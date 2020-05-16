Крымские татары дали ответ американскому послу, который потребовал наказать РФ за аннексию Крыма

Вадим Карасев

Международное сообщество не должно иметь вопросов к РФ по поводу Крыма, жители которого сознательно выразили свою волю в 2014 году на референдуме. Таким образом Эйваз Умеров, глава национально-культурной автономии крымских татар, ответил американскому послу Джеймсу Гилмору.

Напомним, что посол США в ОБСЕ призвал международное сообщество наказать РФ за действия, которые "противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины". По словам Гилмора, каждый день в Крыму "ограничиваются права людей". Он добавил, что тысячи людей "бегут с полуострова из-за жестких репрессий в отношении оппонентов оккупации".

Умеров отметил, что прежде, чем обвинять Россию в вопросах Крыма, надо обратить внимание сознательно принятое решение крымчан.

Он добавил, что международное сообщество не должно иметь вопросов к РФ, ведь крымчане своего решения не поменяют, пишет РИА Новости.