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Лечащие коронавирус врачи смогут пожаловаться на невыплату дополнительных денег

Лечащие коронавирус врачи смогут пожаловаться на невыплату дополнительных денегФото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило, что лечащие коронавирус врачи и медработники смогут пожаловаться на невыплату дополнительных денег, предусмотренных постановлением правительства. Соответствующая форма появилась на Едином сайте госуслуг.

Отмечается, что создать специальный раздел для медиков поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что нужно «контролировать каждый конкретный случай, средства в положенном объеме должны дойти до каждого человека, кто работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска».

Работающие в ряде российских больниц врачи рассказывали, что по прежнему не получили стимулирующих выплат. Так, за отказ перечислять средства медикам был уволен главврач больницы в Армавире.

Поддержать медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки из-за распространения коронавируса, поручил президент России Владимир Путин. Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей; фельдшеров, медсестер и водителей экипажей — по 25 тысяч рублей. Деньги выплатят за три месяца: апрель, май и июнь.

15 мая Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и потребовал в течение дня выделить деньги медикам за борьбу с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что выплаты должны быть назначены не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы врачей. Он также пообещал в начале следующей недели проверить по всем субъектам, как выполнено это поручение.

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По материалам: lenta.ru

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