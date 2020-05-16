Лунный день сегодня 16 мая 2020 года

Вадим Карасев

Каждый новый день приносит как возможности, так и неприятности. Но только вы сами можете решить, как именно провести этот день, а астрологи подскажут, как взять все самое лучшее и преодолеть возможные препятствия.

Сегодня все вокруг будет испытывать наше терпение. Астрологи предупреждают: дела могут простаивать, близкие люди — нарушать договоренности, окружающие — проявлять безынициативность и равнодушие. Придется действовать за всех и контролировать любой процесс, но только в том случае, если есть ради чего действовать и «плыть против течения». Не стоит раздражаться по пустякам и поддаваться негативным эмоциям: у руля Луна в Рыбах, а значит, самое время взять паузу и уделить внимание внутреннему миру.

Фаза Луны: 23-24 лунный день. Сегодня убывающая Луна в Рыбах несет людям гармонию, дипломатичность и свободу. В этот день каждому стоит следовать своим вкусам, интересам, симпатиям и увлечениям.

Магнитные бури: день будет довольно легким по своей энергетике, поскольку угроза магнитной бури минимальна.

Благоприятные дела 16 мая:

помощь близким и коллегам;отдых в спокойной обстановке;духовные практики;практика осознанных сновидений.

Опасности и риски 16 мая:

Домашние дела при Луне в Рыбах

внутренняя тревога и душевное беспокойство;начало новых дел;податливость к влиянию окружающих;отсутствие способности противостоять соблазнам.

Небольшая уборка в такой день не только освежит энергию в помещении, но и приведет в порядок мысли. Перед ее началом эксперты сайта dailyhoro.ru советуют задать себе вопрос, который вас волнует, или проговорить проблемную ситуацию: во время уборки может прийти озарение, которое подскажет выход из тупика.

Работа и деньги в субботу

Во всем, что касается работы, действуйте нестандартно и оригинально. Но в отношениях с коллегами и руководителями стоит вести себя сдержанно: для желаемых результатов сегодня важно сохранять мир и спокойствие в коллективе, предлагать посильную помощь. В финансовых же делах приветствуется активность. Покупки, продажи, сделки — все это пройдет удачно, главное, избегать рисков и авантюр.

Внешний вид по лунному календарю

Сегодня стоит сделать ставку на водные оттенки. Чтобы привлечь удачу на свою сторону, астрологи советуют дополнить образ выигрышными аксессуарами в природной палитре. И помните: чем проще будет наряд, тем легче у вас все будет получаться. Сейчас красота сосредоточена внутри, а слишком броские внешние атрибуты могут ее затмить.

Любовь и отношения сегодня

Семейным людям необходимо бросить все силы на укрепление отношений с близкими людьми и поддержание огня в домашнем очаге. Бытовые неурядицы растворятся без следа уже вечером, если утром приложить чуть больше усилий для поиска компромисса и гармонии.

Одиноким людям день обещает романтическое событие. Возможны интересные встречи и знакомства. Под влиянием лунных Рыб многие будут на пике своей привлекательности, что обеспечит повышенное внимание противоположного пола.

Настроение и здоровье 16 мая

Здоровье и самочувствие по-прежнему требует деятельной заботы: сегодня отлично работают оздоровительные процедуры, особенно эффективны практики, заряжающие энергией. Залогом здоровья и хорошего настроения сегодня будет светлая вера в лучшее. Вечер полезно будет завершить медитацией благодарности: настройтесь на созвучие с силами Вселенной, скажите спасибо за любую помощь и возможность. А засыпая, можно загадать волнующий вопрос — и разглядеть дорогу к его разгадке в образах сновидений.