Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 16 мая 2020 года

Лунный день сегодня 16 мая 2020 года

Каждый новый день приносит как возможности, так и неприятности. Но только вы сами можете решить, как именно провести этот день, а астрологи подскажут, как взять все самое лучшее и преодолеть возможные препятствия.

Сегодня все вокруг будет испытывать наше терпение. Астрологи предупреждают: дела могут простаивать, близкие люди — нарушать договоренности, окружающие — проявлять безынициативность и равнодушие. Придется действовать за всех и контролировать любой процесс, но только в том случае, если есть ради чего действовать и «плыть против течения». Не стоит раздражаться по пустякам и поддаваться негативным эмоциям: у руля Луна в Рыбах, а значит, самое время взять паузу и уделить внимание внутреннему миру.


Фаза Луны: 23-24 лунный день. Сегодня убывающая Луна в Рыбах несет людям гармонию, дипломатичность и свободу. В этот день каждому стоит следовать своим вкусам, интересам, симпатиям и увлечениям.

Магнитные бури: день будет довольно легким по своей энергетике, поскольку угроза магнитной бури минимальна.

Благоприятные дела 16 мая:


помощь близким и коллегам;
отдых в спокойной обстановке;
духовные практики;
практика осознанных сновидений.

Опасности и риски 16 мая:


внутренняя тревога и душевное беспокойство;
начало новых дел;
податливость к влиянию окружающих;
отсутствие способности противостоять соблазнам.

Домашние дела при Луне в Рыбах

Небольшая уборка в такой день не только освежит энергию в помещении, но и приведет в порядок мысли. Перед ее началом эксперты сайта dailyhoro.ru советуют задать себе вопрос, который вас волнует, или проговорить проблемную ситуацию: во время уборки может прийти озарение, которое подскажет выход из тупика.

Работа и деньги в субботу

Во всем, что касается работы, действуйте нестандартно и оригинально. Но в отношениях с коллегами и руководителями стоит вести себя сдержанно: для желаемых результатов сегодня важно сохранять мир и спокойствие в коллективе, предлагать посильную помощь. В финансовых же делах приветствуется активность. Покупки, продажи, сделки — все это пройдет удачно, главное, избегать рисков и авантюр.


Внешний вид по лунному календарю

Сегодня стоит сделать ставку на водные оттенки. Чтобы привлечь удачу на свою сторону, астрологи советуют дополнить образ выигрышными аксессуарами в природной палитре. И помните: чем проще будет наряд, тем легче у вас все будет получаться. Сейчас красота сосредоточена внутри, а слишком броские внешние атрибуты могут ее затмить.

Любовь и отношения сегодня

Семейным людям необходимо бросить все силы на укрепление отношений с близкими людьми и поддержание огня в домашнем очаге. Бытовые неурядицы растворятся без следа уже вечером, если утром приложить чуть больше усилий для поиска компромисса и гармонии.

Одиноким людям день обещает романтическое событие. Возможны интересные встречи и знакомства. Под влиянием лунных Рыб многие будут на пике своей привлекательности, что обеспечит повышенное внимание противоположного пола.

Настроение и здоровье 16 мая

Здоровье и самочувствие по-прежнему требует деятельной заботы: сегодня отлично работают оздоровительные процедуры, особенно эффективны практики, заряжающие энергией. Залогом здоровья и хорошего настроения сегодня будет светлая вера в лучшее. Вечер полезно будет завершить медитацией благодарности: настройтесь на созвучие с силами Вселенной, скажите спасибо за любую помощь и возможность. А засыпая, можно загадать волнующий вопрос — и разглядеть дорогу к его разгадке в образах сновидений.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В Дагестане умер еще один ветеран Великой Отечественной войны
В Дагестане умер еще один ветеран Великой Отечественной войны
Жену Прилучного задержали за нарушение самоизоляции
Жену Прилучного задержали за нарушение самоизоляции
Лунный день сегодня 16 мая 2020 года
Лунный день сегодня 16 мая 2020 года
Российский врач рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса
Российский врач рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса
Арестован скрывавшийся четверть века спонсор геноцида в Руанде
Арестован скрывавшийся четверть века спонсор геноцида в Руанде
Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток
Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток
Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма
Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма
США готовы возобновить финансирование ВОЗ, но на новых условиях
США готовы возобновить финансирование ВОЗ, но на новых условиях
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить
Мария Кожевникова возмутилась вольготным поведением мигрантов в России
Мария Кожевникова возмутилась вольготным поведением мигрантов в России
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой
Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации

Еще по теме

Лунный день сегодня 6 февраля 2019 года
Лунный день сегодня 22 августа 2019 года
Лунный день сегодня 24 февраля 2019 года
Лунный день сегодня 4 февраля 2019 года