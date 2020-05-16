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Маховик времени: как готичные Брежнева и Рита Дакота, гламурные Цейтлина и Лопырева тусовались в 2009 году

Маховик времени: как готичные Брежнева и Рита Дакота, гламурные Цейтлина и Лопырева тусовались в 2009 году

Ну что же, прошла еще неделя, а значит, самое время продолжить путешествие по светской хронике 2009 года.

Сегодня вспоминаем, кто же 11 лет назад был самым модным (и, видимо, самым красивым) и получал награды от World Fashion Channel, кто снова отбивал хлеб у манекенщиц и сам ходил по подиуму, ну а кто вел светские беседы с нагрянувшим в Москву Микки Рурком. 

Среди главных достопримечательностей на очередном ностальгическом маршруте: танец с поцелуями от Андрея Малахова и Наташи Королевой, Рита Дакота в образе готической индианки, Яна Рудковская с тонким ремешком (пока на поясе, а не в руках), ну и, конечно, многое другое.

Вручение наград World Fashion Channel — 18 марта 2009 года





Наташа Королева и Андрей Малахов

Показ Iceberg в Kalina-bar — 11 марта 2009 года




Показ бренда J.L.Sark — 25 марта 2009 года


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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