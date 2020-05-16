Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал

Анастасия Иванова

Правительство России до 1 июня должно будет обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий. Такие поручения, как сообщает Кремль, дал президент Владимир Путин.

Это коснется ИП, которые осуществляют деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ситуации с коронавирусом, а также малого и среднего бизнеса, и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Речь идет о списании в том числе платежей и взносов, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями.

К 1 июня правительство также должно предоставить индивидуальным предпринимателям право на уменьшение суммы страховых взносов за 2020 год на величину одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а самозанятым выделить из федерального бюджета сумму в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход.

Кроме того, правительство должно будет вернуть самозанятым налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.