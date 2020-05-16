Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал

Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал

Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал

Правительство России до 1 июня должно будет обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий. Такие поручения, как сообщает Кремль, дал президент Владимир Путин.

Это коснется ИП, которые осуществляют деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ситуации с коронавирусом, а также малого и среднего бизнеса, и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Речь идет о списании в том числе платежей и взносов, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями.

К 1 июня правительство также должно предоставить индивидуальным предпринимателям право на уменьшение суммы страховых взносов за 2020 год на величину одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а самозанятым выделить из федерального бюджета сумму в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход.

Кроме того, правительство должно будет вернуть самозанятым налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу
Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал
Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал
BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон
Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Россия начала производить Су-35 для поставок Египту
Россия начала производить Су-35 для поставок Египту
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и
Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»
Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
Настя Ивлеева рассказала в "Вечернем Урганте" о том самом эфире с Тимати, своем мировом рекорде и муже Элджее
Настя Ивлеева рассказала в "Вечернем Урганте" о том самом эфире с
Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

Путин поручил списать налоги для малого бизнеса
В ГД предлагают дать учреждениям культуры отсрочку по уплате налогов
Путин поручил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
Кабмин внес в Госдуму проект закона о повышении НДС