Мария Ивакова вылечилась от коронавируса и теперь переживает за здоровье Никиты Ефремова

Влада Некрасова

В период самоизоляции Мария Ивакова тщательно соблюдала все меры предосторожности, но все же заразилась коронавирусом. Из-за болезни она была вынуждена прервать участие в шоу «Танцы со звездами». Сейчас Маша идет на поправку.

Ивакова считает, что ей крупно повезло, ведь болезнь протекает в сравнительно легкой форме. Маша, как и положено, находится на строгом карантине.

Правда, полной изоляцией это не назовешь: с ней в квартире проживает избранник — наследник звездной династии Никита Ефремов. Пара, ранее скрывавшая свой роман, вместе уже около года.

«Друзья, на днях я сдавала очередной текст на COVID-19 и наконец пришел отрицательный результат. Ждем результаты еще одного теста, и если он отрицательный, то я окончательно здорова! По итогу могу сказать, что симптомы продлились около девяти дней. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). Компьютерная томография легких — чистая. Никита не заразился — как такое возможно, не понимаю. Также я сдала на антитела, жду результатов», — сообщила 33-летняя Ивакова подписчикам.

Также Мария активно внедряла в назначение БАДы и отметила, что лечащий врачи порекомендовал ей отказаться от сахара и молочных продуктов, дабы ускорить выздоровление.

«Думаю, что от витаминов, магния, цинка и добавок хуже не будет. Но все остальное лучше согласовать с медиками, — отметила блондинка. — Пила очень много теплой жидкости с имбирем, медом, лимоном, клюквой. Можно добавить облепиху — все это перемешать и залить горячей водой», — объяснила она.

Ранее самочувствие Марии Иваковой вызывало опасение у ее фанатов. «В целом все это напоминает вялотекущий грипп. Общалась с некоторыми своими друзьями, которые перенесли вирус. У них было немного тяжелее: с температурой, больницей и так далее, но все они выздоровели. Так что без паники, она иммунитету точно не помогает», — телеведущая старалась всех успокоить.

Фото:Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram