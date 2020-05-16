Мария Кожевникова возмутилась вольготным поведением мигрантов в России

Вадим Карасев

Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова обратила внимание на проблему преступности среди мигрантов.

По ее мнению, ситуация усугубляется с каждым годом из-за роста числа гастарбайтеров в России.

"Когда наступит тот день, когда мигранты перестанут себя так вольготно ощущать в нашей стране!? Убивают, грабят... С каждым годом их становится все больше и больше", - написала артистка в Twitter.

Так она отреагировала на новость о разбойном нападении на юго-востоке Москвы. Двое мигрантов возле магазина ограбили покупателя, но, поскольку ничего ценного у него с собой не было, жертву раздели прямо на улице, а одежду забрали. Позже преступников задержали.

Вопиющий случай произошел на юго-востоке Москвы!



Двое мигрантов обобрали посетителя магазина, но, не найдя у него ничего ценного, в буквальном смысле раздели свою жертву прямо на пороге торговой точки.



Подозреваемого в разбое быстро задержали и заключили под стражу. pic.twitter.com/qbTafFxbUr

— ВЕСТИ (@vesti_news) May 15, 2020

Ранее эксперты подсчитали долю мигрантов среди трудоспособного населения России. Дмитрий Лекух в статье для Ruposters рассказал, что делать с мигрантами в России.