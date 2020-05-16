Мать 16-летнего актера рассказала о его смерти от передозировки

Вадим Карасев

ФентанилФото: Jacquelyn Martin/ AP Photo

16-летний американский актер Логан Уильямс, известный по роли в сериале «Флэш», умер от передозировки синтетического опиоида фентанила. Об этом в интервью New York Post рассказала его мать Марлиз Уильямс.

По словам женщины, ее сын страдал от зависимости на протяжении нескольких лет. При этом о пристрастии молодого человека к наркотикам она узнала, когда ему было 13 лет. Тогда Марлиз выяснила, что Логан употребляет марихуану.

Мать актера заявила, что хочет рассказать о причинах его смерти, чтобы поднять вопрос об «опиоидной эпидемии». «Его смерть не будет напрасной. Он поможет очень многим людям», — поделилась она.

Уильямс умер в 2 апреля, за неделю до своего 17-го дня рождения. Актер снимался в сериале «Сверхъестественное». Также в его активе роль в сериале «Шепот».

В феврале стало известно о кончине актера Джейсона Дэвиса, озвучившего персонажа Майки Блумберга в диснеевском мультсериале «Переменка». Он умер от передозировки героина.