Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон

Вадим Карасев

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания (ФФККР) утвердил состав сборной России на сезон 2020/21, передает ТАСС.

В него вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы и победитель Гран-при прошлого сезона Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

В мужской состав команды включены Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Артур Даниелян, Петр Гуменник, Андрей Мозалев. Бронзовый призер ЧМ Михаил Коляда оказался в резерве. В парном катании Россию будут представлять дуэты Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков; Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Она не прекратила тренировок, но не выступала на турнирах, активно при этом участвуя в ледовых шоу. Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру. По его словам, им уже не стоит надеяться на высокие результаты.