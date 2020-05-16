Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон

Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания (ФФККР) утвердил состав сборной России на сезон 2020/21, передает ТАСС.

В него вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы и победитель Гран-при прошлого сезона Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

В мужской состав команды включены Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Артур Даниелян, Петр Гуменник, Андрей Мозалев. Бронзовый призер ЧМ Михаил Коляда оказался в резерве. В парном катании Россию будут представлять дуэты Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков; Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Она не прекратила тренировок, но не выступала на турнирах, активно при этом участвуя в ледовых шоу. Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру. По его словам, им уже не стоит надеяться на высокие результаты.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу
Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал
Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал
BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон
Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Россия начала производить Су-35 для поставок Египту
Россия начала производить Су-35 для поставок Египту
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и
Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»
Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
Настя Ивлеева рассказала в "Вечернем Урганте" о том самом эфире с Тимати, своем мировом рекорде и муже Элджее
Настя Ивлеева рассказала в "Вечернем Урганте" о том самом эфире с
Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

Коган: Медведева была включена в состав сборной России на ЧЕ единогласно
В пролете – Медведева и Туктамышева не попали в состав женской сборной РФ по фигурному катанию
Загитова выступит вслед за Медведевой в короткой программе на ЧЕ
Горшков: изменений в составе сборной России по фигурному катанию на ЧЕ нет