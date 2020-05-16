Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

Анастасия Иванова

Смертность от коронавируса в России остается минимальной, что, видимо, смущает весь остальной мир. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Financial Times опубликовала статью, где говорилось, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. Аналогичный материал вышел и в New York Times.