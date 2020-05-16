Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Сегодня, 11:42 Влада Некрасова
Власти Москвы планируют направить на выплаты грантов собственникам коммерческой недвижимости 15,3 миллиарда рублей, на поддержку смогут претендовать 6,5 тысячи организаций, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"На выплату грантов город планирует направить 15,3 миллиарда рублей. На финансовую поддержку смогут претендовать 6,5 тысячи организаций — собственников и арендодателей коммерческой недвижимости в Москве, которая используется под торговлю, общепит, бытовые услуги, гостиницы... Также получателям грантов будет предоставлена отсрочка по имущественным платежам за второй квартал 2020 года", — приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.
По материалам: ria.ru