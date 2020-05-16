Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости

Влада Некрасова

Власти Москвы планируют направить на выплаты грантов собственникам коммерческой недвижимости 15,3 миллиарда рублей, на поддержку смогут претендовать 6,5 тысячи организаций, сообщается на сайте мэра и правительства города.

"На выплату грантов город планирует направить 15,3 миллиарда рублей. На финансовую поддержку смогут претендовать 6,5 тысячи организаций — собственников и арендодателей коммерческой недвижимости в Москве, которая используется под торговлю, общепит, бытовые услуги, гостиницы... Также получателям грантов будет предоставлена отсрочка по имущественным платежам за второй квартал 2020 года", — приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.