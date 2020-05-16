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"Мы долго смеялись". ОАЭ поспорили с Катаром о "гибели" главы МИД

"Мы долго смеялись". ОАЭ поспорили с Катаром о "гибели" главы МИД
Информация о гибели главы МИД ОАЭ Абдуллы бен Заида является "катарскими фейками", заявил государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами", – цитирует Гаргаша РИА Новости.

Анвар Гаргаш добавил, что призывает соседей ОАЭ к "благоразумию и мудрости", и пожелал своему коллеге бен Заиду здоровья и долгих лет жизни.


сообщило о предположительной гибели министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бен Заида аль-Нахайяна.

Издание утверждало, что министр мог погибнуть в результате теракта – его автомобиль якобы был заминирован и взорвался во время движения кортежа. Straturka также предоставило видео, демонстрирующее горящий автомобиль, якобы принадлежащий Абдулле бен Заиду.

При этом издание отметило, что точной информации о состоянии Абдуллы бен Заида нет, и он также предположительно мог выжить с тяжелыми ранениями.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду эмирата. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к их экономическим успехам.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Саудовская Аравия наполовину сократит поставки нефти в Европу и США.

# Политика
По материалам: ria.ru

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