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На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»

На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»

Мировую судью судебного участка № 181 Новокубанского района Елену Переверзеву лишили полномочий за нарушение судебной этики после появления в сети скандального видео, на котором она поднимает тост «за свою писечку» и называет себя «супер-телочкой».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Краснодарский краевой суд, квалификационная коллегия провела заседание, на котором рассмотрела заключение комиссии, и пришла к выводу, что мировым судьей допущены нарушения закона о статусе судей и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

«В удовлетворении заявления мирового судьи судебного участка № 181 Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Е. А. о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку было отказано. За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса», — отметили в суде.

Как уже сообщало ИА Newstes, на видео, где за кадром слышна громкая музыка, молодая женщина, приняв непристойную позу, говорит:

«За свою супер-телочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ох*******, сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, за мою писечку сладкую! Закушу шоколадным членом».

Ранее в соцсетях заявили, что на видео снята мировая судья судебного участка № 181 Новокубанского района Елена Переверзева. Местные жители также утверждают, что супругом Переверзевой является руководитель следственного отдела по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю Максим Переверзев, который до 2018 года возглавлял Новокубанский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Краснодарскому краю.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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