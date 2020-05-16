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Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США

Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
© AP Photo / Ng Han Guan
Дмитрий КосыревВсе материалы

Пока президент США вслух размышляет, как заставить Китай "заплатить за пандемию", в Китае — пока полуофициально — размышляют, как заставить Америку или некоторых ее представителей заплатить за… Вот здесь самое интересное: за что именно? Получается, за привычку нагло выдвигать заведомо абсурдные обвинения и требовать с обвиненных деньги.

Речь о замеченной российскими СМИ публикации в англоязычном китайском издании Global Times. В ней говорится, что в Пекине потеряли терпение и начали давать утечки в СМИ о том, что планируют действительно серьезные санкции. Против — пока что — двух организаций и нескольких физических лиц, которые подали на Китай в американские суды.

Известна история с тем, как обе политические силы в США, но прежде всего республиканцы, сконструировали пропагандистское обвинение: вирус — китайский, вырвался из лаборатории, и власти этой страны не информировали мир о его опасности, скрывали факты, что нанесло миру и Америке ущерб. В крайней стадии обострения эта идея выглядит так: Пекин создал этот вирус как оружие против США.

# Политика
По материалам: ria.ru

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