Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»

Анастасия Иванова

Настя Ивлеева давно устала от вопросов о личной жизни. Телеведущая счастлива рядом с Элджеем, но выставлять подробности отношений напоказ не собирается. Именно поэтому и на публичных мероприятиях она появляется в одиночестве.

Настя Ивлеева и Элджей состоят в браке уже почти год, но они крайне редко делятся подробностями о личной жизни. Сама телеведущая признавалась, что не готова каждый день публиковать семейные снимки и рассказывать об идиллии в отношениях.

Сегодня Ивлеева стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Ведущий сразу же поинтересовался у звезды, почему она в который раз приходит на шоу в одиночестве. «Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.

Напомним, что в период самоизоляции Ивлеева запустила серию крайне популярных прямых эфиров. Ее разговоры со звездами смотрели сотни тысяч зрителей, а за кадром звезде помогал супруг. По словам Насти, Элджей поддерживает ее во всех начинаниях, поэтому и идея онлайн-общения со знаменитостями пришлась ему по душе.





«По глазам было видно, что ему это нравится. А вообще я благодарна карантину. Сейчас помогаю малому и среднему бизнесу. Буду размещать рекламу бесплатно тех фирм, что пострадали больше всего», — призналась звезда.

Во время самоизоляции Анастасия не расслаблялась: она продолжала работать над новыми проектами и сценариями. Сейчас перед ведущей стоят амбициозные планы, ведь она хочет развивать свое шоу на YouTube и заниматься актерской карьерой.

А вот материнство пока не входит в список важных задач Ивлеевой. По словам звезды, она не имеет ничего против детей, но на данный момент слишком поглощена работой.

Фото: Instagram