Настя Ивлеева рассказала в "Вечернем Урганте" о том самом эфире с Тимати, своем мировом рекорде и муже Элджее

Вадим Карасев

Гостем пятничного эфира телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале стала Настя Ивлеева, недавно добившаяся рекорда по просмотрам в инстаграме. О своих онлайн-эфирах, гостями которых этой весной были российские звезды и Джаред Лето, а также о том, почему ее муж Элджей не приходит вместе с ней в телеэфир, она рассказала Ивану Урганту.

В разгар домашнего заточения из-за пандемии коронавируса Ивлеева, напомним, устраивала челленджи со знаменитостями, и самым рисковым среди них оказался рэпер Тимати, который вместе с Настей поставил рекорд — за их эфиром одновременно наблюдали 560 тысяч человек. На глазах интернет-пользователей хип-под-исполнитель прокалывал себе губу, а Ивлеева демонстрировала картину, которую нарисовала своей грудью.





Иван Ургант и Настя Ивлеева

Иван Ургант отметил, что рекорд Насти и Тимати по просмотрам в инстаграме вскоре побил американский рэпер, который вышел из тюрьмы.

Мы были в домашней тюрьме, но опять-таки он был один, а нас — двое… Мы в паре достигли мирового рекорда: 560 тысяч человек одновременно смотрели эфир,— сказала она.





Настя Ивлеева и Тимати

Муж Ивлеевой почти не участвовал в ее инстаграм-эфирах, хотя и находился рядом с ней дома все время.

Никто не ожидал, что так будет происходить. Он (Элджей. — Прим. ред.) был несколько удивлен, но по глазам было видно, что ему это нравится,— рассказала она о реакции мужа на ее безумные челленджи.





Элджей и Настя Ивлеева

Настя и Элджей поженились в сентябре 2019 года, через год после того, как стало известно об их романе. Они редко снимают совместные видео, не делая из отношений повод заявить о себе. И все же Иван спросил, почему муж Насти не идет на телевидение вместе с ней, хотя его неоднократно приглашали стать гостем "Вечернего Урганта".

По-прежнему очень тяжело разговаривает. Он может рэп читать, а диалог поддерживать уже сложнее,— ответила Ивлеева.





Она призналась, что пандемия дала ей мотивацию гораздо быстрее заняться добрыми делами. Сейчас, когда малому и среднему бизнесу в России приходится очень трудно, она захотела немного поддержать предпринимателей.Я буду на своих медиа-ресурсах бесплатно размещать рекламу предпринимателей, чей бизнес пострадал больше всего,— объявила она.







