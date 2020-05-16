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Наташа Королева о болезни Заворотнюк: «Говорят, что новости хорошие, Настя идет на поправку»

Наташа Королева о болезни Заворотнюк: «Говорят, что новости хорошие, Настя идет на поправку»
О плохом самочувствии актрисы заговорили еще в прошлом году. Тогда стало известно, что Заворотнюк уже несколько месяцев лечится от онкологии. Однако, в последнее время, по сообщениям СМИ, состояние Анастасии начало улучшаться.

О том, что 49-летняя Анастасия Заворотнюк выздоравливает говорят не только журналисты, но и медики. По словам специалиста клиники, где актриса проходит лечение, на этот раз результаты превзошли ожидания. Недавно Заворотнюк даже отправили домой. Судя по всему, врачам удалось поправить здоровье звезды «Моей прекрасной няни».

Об успехах в лечении упоминают и коллеги Анастасии. Так, соседка звезды по загородному участку Наташа Королева призналась, что была рада услышать хорошие известия.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — рассказала певица.

Королева отметила, что их с Заворотнюк связывают не только дружеские, но и рабочие отношения. Наташа вместе с Анастасией снималась в сериале «Моя прекрасная няня». Артистка была в роли себя самой, но, оказалось, что все могло сложиться и по другому: до того, как начались съемки шоу, главную роль предлагали сыграть Королевой.

По мнению продюсеров нашумевшего проекта, образ Наташи лучше всего подходил к персонажу «няни Вики», однако певице пришлось отказаться. «Меня продюсеры уговаривали, не давали нам жизни, но я не приняла предложение. Я тогда только родила Архипа», — поделилась Королева в программе «Привет, Андрей!».

А когда утвердили Заворотнюк, создатели сериала настояли, чтобы она скопировала поведение Наташи. Таким образом и получилась героиня, которая сделала Анастасию по-настоящему популярной.

Напомним, что Заворотнюк борется с раком мозга. По слухам, тяжелый недуг спровоцировало ЭКО, которое сделала звезда ради рождения дочери Милы. от Петра Чернышева. Сначала актриса лежала в заграничных клиниках, а после семья приняла решение продолжить терапию в России. Родственники Анастасии практически не выходят на связь с поклонниками и не сообщают подробностей о ее жизни, однако неравнодушным так или иначе удается собирать информацию. 

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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