Наташа Королева: «При расставании с Николаевым от Пугачевой услышала слова, которых мне не хватало»

Влада Некрасова

Несмотря на то, что почти 20 лет певица живет в браке с Тарзаном, поклонники до сих пор вспоминают о ее разводе с Игорем Николаевым. Ведь звездный тандем, который распался в конце 90-х, сделал Королеву по-настоящему популярной.

Приехав в столицу России в возрасте 16 лет, Наташа Королева не сразу стала музой Игоря Николаева. Изначально композитор не воспринял всерьез юную девушку, посчитав ее неподходящей кандидатурой для секс-символа поколения. Однако артист быстро передумал, разглядев потенциал в талантливой украинке во время гастролей. Николаев и Королева начали творить вместе, а после — жить. Так, пара решила пожениться, черед два года после знакомства. Правда, церемония была скромной и прошла в домашних условиях, что немного расстроило певицу.

«Я в 18 лет вышла замуж, я мечтала о машине «чайке», кукле на ней, хотела и фату, и платье…. Все-таки первый мой мужчина, любимый…», — вспомнила о прошлом Наташа.

Но звезда смогла смириться с желаниями возлюбленного и была счастлива, что ее жизнь так круто поменялась. Супруги прожили вместе десять лет, после чего, к ужасу поклонников, решили расстаться. По словам Королевой, отношения с композитором были непростыми. «Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — отметила артистка.

К слову, в звездной среде Королеву не сразу приняли. Примадонна, которая была главной певицей для Николаева, довольно ревностно отнеслась к появлению молодой конкурентки. «У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — призналась Наташа.

Развод Королевой и Николаева прошел мирно, пара поровну поделила нажитое имущество: Игорю досталась квартира в Майами, а Наталье — дом в Подмосковье. Претензий относительно исполнения написанных композитором песен тоже не поступало. В программе «Привет, Андрей!» Королева рассказала, что имеет право исполнять композиции, автором которых был Николаев, без каких-либо дополнительных условий.

Напомним, что через два года после расставания с первым мужем, Наташа сыграла свадьбу во второй раз. Избранником звезды стал стриптизер Сергей Глушко, которому она родила сына Архипа.

Фото: Legion-Media