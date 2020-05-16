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Названы самые скандальные порнозаписи знаменитостей

Названы самые скандальные порнозаписи знаменитостейКадр: «Kim Kardashian, Superstar»

Газета New York Post составила рейтинг самых известных и скандальных порнозаписей с участием знаменитых актеров, актрис, певиц и музыкантов. Первое место в списке заняло видео с участием рэпера Рея Джея и артистки Ким Кардашьян.

Отмечается, что артисты записали свой секс на камеру в 2002 году в день рождения Кардашьян. 41-минутная запись была выпущена порностудией Vivid Entertainment в виде фильма Kim Kardashian, Superstar («Ким Кардашьян, Суперзвезда») пять лет спустя. Артистка позже призналась, что жалела о том, что снимала свой секс на камеру.

Второе место заняло видео с участием актрисы Фаррах Абрахам и порноактером Джеймсом Дином (James Deen), снятое в 2013-м. Запись якобы случайно утекла в свободный доступ, однако позже Абрахам призналась, что скандал с утечкой был постановочным.

На третьей строчке — запись с Колином Фарреллом и моделью журнала Playboy Николь Нараин, сделанная в 2003 году. Она утекла в сеть в 2005-м, Фаррел позже признался, что находился под воздействием марихуаны во время создания видео.

В топ также попали порнозаписи Памелы Андерсон и Томми Ли, Хэзер Коул и Халка Хогана, Пэрис Хилтон и Рика Саломона, а также Роба Лоу — актер попал на пленку в 1988 году во время секса с 16-летней в Джорджии, в то время возраст согласия в штате составлял 14 лет. Завершает рейтинг порносъемка с участием комика и актера Кевина Харта и Мониты Сэббэг, которая якобы пыталась шантажировать артиста при помощи записи.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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