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Названы сроки восстановления мировой экономики

Названы сроки восстановления мировой экономикиФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Мировая экономика не сможет полностью восстановиться в срок до 2022 даже при самых благоприятных обстоятельствах. Об этом в интервью газете Politico заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

При этом она подчеркнула, что шансы на оздоровление экономики повысятся лишь в том случае, если компаниям и их сотрудникам в условиях кризиса удастся удержаться на плаву. Георгиева также призвала власти стран выделять как можно больше денег на медицину и медперсонал, работающий с зараженными коронавирусом.

По мнению руководителя фонда, после спада эпидемии в плюсе останутся цифровая экономика, интернет-бизнес, система предоставления госуслуг в электронном формате и онлайн-обучение. «Очень важно обеспечить всем доступ к цифровой экономике, использовать возможности для инвестиций в экологически безопасный экономический рост», — заявила Георгиева.

Ранее сообщалось, что МВФ и группа крупнейших экономик мира G20 отсрочат выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. Так, фонд предусмотрел отсрочку платежей на сумму свыше миллиарда долларов, а государства-кредиторы — на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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