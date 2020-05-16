Нет денег на ремонт: 5 способов бюджетно обновить квартиру и очистить ее энергетику

Вадим Карасев

Новый ремонт в квартире может существенно улучшить энергетику. К сожалению, далеко не у всех есть возможность сделать интерьер мечты, но всегда можно найти какие-то альтернативы.

Эксперты настоятельно рекомендуют делать энергетику дома положительной. В этом вам помогут самые разные советы. Их можно использовать в совокупности для достижения наилучшего эффекта.

Замена обоев на новые

Первое, на что мы обращаем внимание, — это стены. Если вам хочется обновить энергетику в доме, можно заменить обои на новые. Во-первых, это недорого, потому что всегда можно найти обои по приемлемой цене. Во-вторых, вы можете делать это вместе с любимым человеком или с родными, и совместный труд может улучшить ваше взаимопонимание.

Если вы чувствуете, что дома становится невыносимо, преобладает негатив, то изменить обстановку поможет выбор более светлых обоев. Светлые тона обладают особой энергетикой. В таком помещении хочется больше общаться, больше двигаться.

Стиль минимализм

Этот стиль сейчас в моде, но хорош он не только этим. Если у вас в квартире мало мебели, вам гораздо проще убираться. На небольшом количестве мебели не будет скапливаться много пыли, поэтому улучшится здоровье всех, кто живет в квартире или доме.

Минимализм — это постоянный порядок. Вещи в такой обстановке легче хранить на своих местах, класть туда, где они должны быть. Порядок позитивно сказывается на энергетике дома.

К тому же, минимализм выгоден с финансовой точки зрения. Вы можете избавиться от лишнего и не покупать на освободившееся место ничего нового либо купить только самое необходимое. Старые шкафы и комоды отправятся на помойку, а им на смену придет новенький шкаф-купе во всю стену. Чем больше в вашем доме свободного пространства, тем в нем приятнее отдыхать и тем быстрее в нем можно избавляться от стресса.

Уборка, перестановка мебели и избавление от хлама

Если у вас нет возможности и времени сделать полноценный или частичный ремонт, то всегда можно обновить энергетику иначе.

Во-первых, можно убраться, если вы давно этого не делали. Важно делать это как можно чаще, но речь идет не только о протирании пыли и приведении кухни в божеский вид. Очень важно во время уборки выбросить все, что вам мешает и все, что вам не нужно. Это могут быть старые вещи, старая мебель. Все самое большое и заметное, но бесполезное или старое сильно блокирует энергетические потоки. Полная ревизия поможет вам наладить и сменить обстановку, добиться отличных результатов.

Во-вторых, если ваша мебель еще не старая и в хорошем состоянии, менять ее не нужно. Можно просто передвинуть ее. Перестановка мебели по правилам фэн-шуй — это отличная возможность сменить обстановку, поднять себе и своим домочадцам настроение. Вы словно переедете в новое жилище.

Новая детская комната

В первую очередь большинство из нас думает о детях. Если вы думаете, что пришло время обновить комнату вашего любимого чада, то и тут у экспертов сайта dailyhoro.ru есть для вас интересные и важные советы.

Стоит позволить ребенку самому участвовать в создании благоприятной новой атмосферы. Если это взрослый ребенок, то можно позволить ему решать, что, где и как будет стоять, или позволить ему помогать вам по возможности. Это поможет ему почувствовать себя важным, сильным, самостоятельным и взрослым.

Домашнее животное и растения

Очень полезно на энергетике дома может сказаться приобретение собаки, кошки, новых растений. Можно сделать это одновременно — завести четвероногого друга и купить новые комнатные цветы. Главное избегать тех растений, которые приносят лишь неудачи и проблемы.

Что касается животного, то его появление точно обновит энергетику дома и сделает ее более мощной. Особенно это касается кошек: они хоть и не всегда любят ласку, но крайне положительно влияют на окружающую ауру.