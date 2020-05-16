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"Ночные снайперы" готовят новый альбом "Ртуть"

"Ночные снайперы" готовят новый альбом "Ртуть"
Новый альбом группы "Ночные снайперы" под рабочим названием "Ртуть" планируется к выпуску летом 2020 года, сообщает пресс-служба коллектива.

"Мы не сидим сложа руки, и время, оказавшееся свободным в силу обстоятельств, вот эту самоизоляцию, решили упаковать в новый студийный снайперский альбом… При этом, что касается общего количества песен, их в альбоме достаточно много, думаю, мы вас обрадуем, это будет добротная, абсолютно полноценная история. И несмотря на мое обычное нетерпение и желание сразу спеть все, что написала – я вообще ничего не умею хранить про запас - вам будет, чему удивиться", – рассказала лидер группы Диана Арбенина.

Отмечается, что альбом выйдет летом, в него войдут не только новые произведения, но и хорошо известные песни.


"Так, 8 июля прошлого года, в день релиза альбома "Невыносимая легкость бытия", состоялась спонтанная концертная премьера песни "Секунду назад", и она стала первым синглом и первым хитом будущего альбома. Затем вышли "Рим", "Эксперимент" и два весенних релиза, "Самый красивый гопник" и "Казино". Последняя, кстати, в самое ближайшее время должна получить свое видеовоплощение", – добавили в пресс-службе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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