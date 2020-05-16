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Очень нужен. Саакашвили объяснил Европе свою работу на Украине

Очень нужен. Саакашвили объяснил Европе свою работу на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от главы исполкома Национального комитета Украины по реформам новаторских идей и реализации нового курса. Именно поэтому Зеленский и осуществил назначение на этот пост Михаила Саакашвили.

Так сам бывший президент Грузии рассказал послам "Большой семерки" и Евросоюза цели своей новой работы в Киеве, пишут Argumenti.ru.

Самопрезентация находящегося в розыске по запросу Тбилиси политика прошла в ходе конференции с европейскими дипломатами в субботу.


"Михаил Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета в отношении реформ", — пояснила, в свою очередь, пресс-служба администрации украинского лидера.

Известно, что Зеленский поставил перед Саакашвили задачу усовершенствовать налогового законодательства, продолжить политику дерегуляции и завершить реформу местной таможни.


сообщило, что похожее объяснение своего пребывания в стране бывший губернатор Одесской области дал украинским журналистам.
# В мире
По материалам: ria.ru

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