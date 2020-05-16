Очень нужен. Саакашвили объяснил Европе свою работу на Украине
Сегодня, 22:21 Влада Некрасова
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от главы исполкома Национального комитета Украины по реформам новаторских идей и реализации нового курса. Именно поэтому Зеленский и осуществил назначение на этот пост Михаила Саакашвили.
Так сам бывший президент Грузии рассказал послам "Большой семерки" и Евросоюза цели своей новой работы в Киеве, пишут Argumenti.ru.
Самопрезентация находящегося в розыске по запросу Тбилиси политика прошла в ходе конференции с европейскими дипломатами в субботу.
"Михаил Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета в отношении реформ", — пояснила, в свою очередь, пресс-служба администрации украинского лидера.
Известно, что Зеленский поставил перед Саакашвили задачу усовершенствовать налогового законодательства, продолжить политику дерегуляции и завершить реформу местной таможни.
сообщило, что похожее объяснение своего пребывания в стране бывший губернатор Одесской области дал украинским журналистам.
По материалам: ria.ru