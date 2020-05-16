Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер

Вадим Карасев

Егор КридФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Онлайн-кинотеатр Okko покажет трансляцию концерта Егора Крида. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление пройдет в рамках эксклюзивного проекта «ШОУ ON!». Трансляция концерта начнется в 17:00 по московскому времени, за полчаса до концерта будет запущен марафон с клипами исполнителя.

Утром, в 10:00, Okko предлагает кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом яйца пашот. В 12:00 — пилатес и упражнения с кольцом в передаче «Фитнес против вируса».

Днем, в 14:00 — лекция TED о важности правильного, сбалансированного детского питания и опасностях, подстерегающих нарушителей диеты. Позже, в 17:00, состоится трансляция концерта Егора Крида.

Вечером, в 21:00, пользователям предлагают посмотреть новинку FOXNOW, сериал «Программисты» от создателя фильмов «Из машины» и «Аннигиляция» Алекса Гарленда. Режиссер снял красивый и гротескный сай-фай триллер о разработчиках суперкомпьютера, способного заглядывать в прошлое и будущее. Шоу с любопытной концепцией и постоянно гнетущей, напряженной атмосферой осмеливается поднимать почти неразрешимые экзистенциальные вопросы и всерьез обсуждает противоречивые философские теории.

В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть новинку — детективный триллер «Отель для самоубийц» со звездой «Игры престолов» Николаем Костером-Вальдау в главной роли.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.