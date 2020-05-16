Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой

Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой
Сердце Степана Джигарханяна вновь свободно. В социальных сетях пасынок народного артиста признался, что расстался с Ольгой Мартыновой. По его словам, разрыв прошел на дружеской ноте.

Пасынок 84-летнего Армена Борисовича уверяет, что расставание с Ольгой прошло без скандалов. По словам Степана Джигарханяна, он не имеет никаких претензий к бывшей возлюбленной. Сейчас мужчина один живет в Лас-Вегасе. «Переход на новые отношения у нас прошел красиво: без мордобоя, без взаимных обвинений, дележки. Битья посуды тоже не было. Мы взрослые люди, поэтому разошлись достойно, с уважением друг к другу», — сообщил родственник народного артиста.

Более того, Степан и Ольга сумели сохранить дружеские отношения. «Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся. Во многом такое общение пошло нам на пользу. Тут нет каких-то подробностей, чтобы их сейчас вся страна обсуждала», — добавил Джигарханян-младший.

К слову, о новом романе Степан пока не задумывается. Как отметил пасынок Армена Борисовича, он больше всего ждет окончания пандемии коронавируса, чтобы возобновить путешествия.

Напомним, Степан Джигарханян и Ольга познакомились на ток-шоу «Пусть говорят». Ради возлюбленной пасынок Армена Борисовича часто прилетал из США в Россию. Однако из-за инфекции COVID-19 они не виделись более трех месяцев. «Мы скучаем, каждый день разговариваем по телефону, но это никогда не заменит личного общения. Честно говоря, я в панике. Потому что вообще не понятно, когда мы с ним теперь увидимся», — делилась Ольга.

Поклонники пары предположили, что именно расстояние стало причиной их разрыва. По мнению многих, тяжело не видеться с любимым человеком так долго. «Степан, вы с Олей красиво смотритесь»; «Сейчас многие вдали от любимых, нужно просто переждать этот момент»; «Так жаль, что вы больше не вместе. Помиритесь!» — написали пользователи Сети. 

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма
Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма
США готовы возобновить финансирование ВОЗ, но на новых условиях
США готовы возобновить финансирование ВОЗ, но на новых условиях
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить
Мария Кожевникова возмутилась вольготным поведением мигрантов в России
Мария Кожевникова возмутилась вольготным поведением мигрантов в России
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой
Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138
Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США —
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации

Еще по теме

Пасынок Армена Джигарханяна: «Отцу намного лучше, он абсолютно трезво мыслит»
Степан Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: «Девушка попутала берега»
Пусть говорят - Завещание Джигарханяна. Новая версия (06.12.2017)
Пусть говорят - Кто и кому продал квартиру Джигарханяна (14.02.2018)