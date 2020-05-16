По детям бьют намеренно. В ВСУ признались, как выбирают цели в Донбассе

Влада Некрасова

Украинские военные намеренно обстреливают мирных жителей Донбасса, они отлично знают расположение позиций противника и ведут прицельный огонь именно по населенным пунктам. Такое признание сделал бывший боец вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает "Царьград".

Экс-военнослужащий Юрий Асеев пояснил, что за шесть лет военного конфликта на юго-востоке страны обе стороны давно изучили расположение позиций друг друга. Поэтому если украинская армия ведет прицельный огонь по мирным жителям, из-за чего гибнут и дети, это делается намеренно.

"Если огонь ведется куда-то в сторону или намеренно по гражданскому сектору - значит, это намеренный огонь", – сказал Асеев в эфире украинского телеканала "NewsOne".

За последнее время в Донбассе пострадали от обстрелов ВСУ немало мирных жителей, в их числе несколько детей, была убита молодая девушка. Местные СМИ, в частности, писали, как врачи занимались спасением жизни 13-летнего Димы Захарова, тяжело раненного ВСУ в Саханке.

сообщило, что украинские солдаты обстреляли из гранатомета СПГ-девять мирных жителей в Донбассе во время подготовки к празднованию Дня Победы, один человек погиб, еще шестеро пострадали.