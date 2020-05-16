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Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе РоссииФото: Александр Кряжев / РИА Новости

К августе текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса или 15-25 процентов всего рынка. Такие потери на рынке спровоцированы убытками бизнеса из-за эпидемии коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на подсчеты объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Глава ТПП Сергей Катырин отметил, что количество покидающих рынок предприятий будет зависеть также от мер поддержки государства и того, насколько нуждающиеся смогут ими воспользоваться. По данным эксперта, на нынешний момент многие предприниматели сталкиваются с отказами банков в выдаче льготных кредитов на выплату жалований работникам. Причину отказа в банках не объясняют.

При этом из малого бизнеса люди уйдут в самозанятость, считает Катырин. По его прогнозам, уже через год доля самозанятых повысится на миллион человек. Из-за закрытия увеличится и число безработных. По оценкам экспертов, на биржу труда выйдут порядка 2,5 миллиона бывших сотрудников малых и средних предприятий.

В Минэкономразвития подчеркнули, что меры по поддержке бизнеса только вступают в силу и еще не отрегулированы должным образом. Прогнозы аналитиков представители министерства посчитали преждевременными.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги за II квартал для малого бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). В том числе речь идет о списании платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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