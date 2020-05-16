Поклонница, пытавшаяся совершить суицид, связь с Ветлицкой и Понаровской: романы Никаса Сафронова

Алексей Вольцев

Личная жизнь художника Никаса Сафронова всегда была предметом бурного обсуждения — по словам 64-летнего мужчины, у него было бесчисленное количество романов, а также несколько постоянных любовниц, с которыми он хотел построить отношения.

Так, в 90-х он состоял в непродолжительной связи с певицей Натальей Ветлицкой. Сафронов признается, что она не была в его вкусе, но звезда положила на него глаз и фактически сама соблазнила. «Я не был инициатором, хотя всегда готов искуситься, были бы искушаемые. Не был в нее влюблен, кроме того, она тогда курила много», — вспоминает Никас.

Расстались они после нескольких встреч. Художник говорит, что тогда у него был богатый друг, которому она очень нравилась, поэтому попросил их познакомить поближе. «Он увез ее в ресторан, и больше мы никогда не встречались», — вспоминает Сафронов в эфире телеканала НТВ.

Зато от Татьяны Васильевой он был без ума. Никас признается, что еще в 80-х, смотря на нее, думал: вот это моя женщина. Когда несколько лет спустя увидел актрису на одной из вечеринок, то отважился подойти познакомиться — хотя это не произвело должного эффекта на звезду. А вот ее подруга в восторженных тонах заявила: «Да это же сам Никас!»

Тут уже Васильева сжалилась и позволила пригласить себя в ресторан — художник красиво ухаживал, дарил цветы, водил по лучшим местам Москвы и даже привозил к себе домой. И только спустя 10 дней, лежа в кровати она спросила: «А что ты 10 дней эти делал, зачем я к тебе приходила?»

Другой звездной любовью Сафронова стала певица Ирина Понаровская, с которой у него также были непродолжительные отношения. «Мы много времени проводили вместе, гоняли на ее машине», — говорит Никас. Но двум творческим людям тяжело быть вместе — звезда постоянно уезжала на гастроли, и художник был в разъездах по несколько месяцев. Однажды она позвонила ему и сказала: «Я начиню встречаться с другим человеком, мы не сможем видеться с тобой близко, но сможем дружить».

В шоу «Секрет на миллион» Сафронов сказал: это был красивый поступок, который говорит о ней как о порядочной и честной женщине. Несмотря на такое предложение, после этого они прекратили общение.

Но не только звездные романы были у обаятельного художника. Он встречался с директорами, журналистками и обычными женщинами. Так, еще в ростовском училище юный Никас познакомился с девушкой, которая не отвечала ему взаимностью.

«Я за ней ухаживал, а потом решил пошутить, типа хватит. И тут она понимает, что влюбилась и начинает караулить меня у дома, встречаться, а я от нее убегаю. Через несколько дней меня вызвали в милицию — она пыталась закончить жизнь самоубийством, написала записку «прошу винить в моей смерти Никаса», — вспоминает Сафронов.

В итоге девушку откачали, а для художника это стало уроком — с тех пор он расставался с девушками красиво, без взаимных упреков и обид.

Фото: Legion-Media