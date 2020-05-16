Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение

Влада Некрасова

Наделавший много медийного шума призыв посла США в Польше Джорджетт Мосбахер к Варшаве разместить у себя ядерное оружие, остается поводом для многочисленных комментариев и экспертных оценок.

Свое отношение к произошедшему выразил и известный российский тележурналист, общественный и политический деятель Евгений Примаков.

«Вот интересное заявление, точнее вброс: посольство США в Польше „предположило“, что если Германия не хочет на своей территории держать ядерные силы НАТО, то можно их разместить и в Польше, раз она выполняет свои обязательства и стоит на восточных рубежах альянса (читай: против России)», — пишет он в своем Facebook.

Эксперт подчеркивает, что в таком случае в Варшаве должны четко понять степень угрозы для себя. Она возникает автоматически, так как Россия может перенацелить свои ядерные ракеты на цели на территории Польши, если там будут размещены ядерные боезаряды.

При этом удар будет нанесен не только с «материковой» территории, но и из Калининграда, «чтоб наверняка». Так что никаких шансов избежать его у Польши не будет.

«Потому что подлёдное время из Польши до центральной части России — минуты. И это будет адекватным, правильным ответом на такое вот НАТОвское (читай: американское) размещение. И ничуть не „агрессивной эскалацией“, а реакцией вынужденной», — отмечает Примаков.

Он вспоминает о том, что когда США разрушали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), много говорилось о том, что Вашингтон не имеет намерений размещать такие ракеты в Европе против России. Однако закреплять эти заверения на бумаге американцы не пожелали — потому что, очевидно, собирались их нарушать.

«А для России ракеты такого класса — приставленный к голове пистолет, именно из-за малого подлетного времени, невозможно успеть адекватно реагировать, даже команда на ответно-встречный удар будет запаздывать. И тогда мы тоже говорили, что такого размещения мы не потерпим» — пишет эксперт.

По его мнению, призыв американского посольства в Польше является своего рода «пробным шаром», выпущенным для проверки реакции общественного мнения. Хотя подобный «вброс» еще и нельзя назвать Планом.

Учитывая готовность Польши во всем слушаться заокеанского «большого брата», опасность вполне реальна. В связи с этим Примаков призывает демонстрировать готовность ответа на откровенно враждебные действиями.

«И прямо говорить: да, в интересах безопасности России может случиться так, что и польские города могут стать целями наших ядерных сил, ничего личного, мы должны думать о своей безопасности. Мы, разумеется, за мир — так не надо целиться в нас» — заключил эксперт.

Ранее ИА Newstes сообщало, что посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предложила разместить в Польше (поближе к России) ядерное оружие США. По ее словам, такая необходимость возникла в связи с неясными перспективами для ядерных арсеналов США в Германии.