Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Наделавший много медийного шума призыв посла США в Польше Джорджетт Мосбахер к Варшаве разместить у себя ядерное оружие, остается поводом для многочисленных комментариев и экспертных оценок.
Свое отношение к произошедшему выразил и известный российский тележурналист, общественный и политический деятель Евгений Примаков.
Эксперт подчеркивает, что в таком случае в Варшаве должны четко понять степень угрозы для себя. Она возникает автоматически, так как Россия может перенацелить свои ядерные ракеты на цели на территории Польши, если там будут размещены ядерные боезаряды.
При этом удар будет нанесен не только с «материковой» территории, но и из Калининграда, «чтоб наверняка». Так что никаких шансов избежать его у Польши не будет.
Он вспоминает о том, что когда США разрушали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), много говорилось о том, что Вашингтон не имеет намерений размещать такие ракеты в Европе против России. Однако закреплять эти заверения на бумаге американцы не пожелали — потому что, очевидно, собирались их нарушать.
По его мнению, призыв американского посольства в Польше является своего рода «пробным шаром», выпущенным для проверки реакции общественного мнения. Хотя подобный «вброс» еще и нельзя назвать Планом.
Учитывая готовность Польши во всем слушаться заокеанского «большого брата», опасность вполне реальна. В связи с этим Примаков призывает демонстрировать готовность ответа на откровенно враждебные действиями.
Ранее ИА Newstes сообщало, что посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предложила разместить в Польше (поближе к России) ядерное оружие США. По ее словам, такая необходимость возникла в связи с неясными перспективами для ядерных арсеналов США в Германии.