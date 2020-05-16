Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение

Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение

Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение

Наделавший много медийного шума призыв посла США в Польше Джорджетт Мосбахер к Варшаве разместить у себя ядерное оружие, остается поводом для многочисленных комментариев и экспертных оценок.

Свое отношение к произошедшему выразил и известный российский тележурналист, общественный и политический деятель Евгений Примаков.

«Вот интересное заявление, точнее вброс: посольство США в Польше „предположило“, что если Германия не хочет на своей территории держать ядерные силы НАТО, то можно их разместить и в Польше, раз она выполняет свои обязательства и стоит на восточных рубежах альянса (читай: против России)», — пишет он в своем Facebook.

Эксперт подчеркивает, что в таком случае в Варшаве должны четко понять степень угрозы для себя. Она возникает автоматически, так как Россия может перенацелить свои ядерные ракеты на цели на территории Польши, если там будут размещены ядерные боезаряды.

При этом удар будет нанесен не только с «материковой» территории, но и из Калининграда, «чтоб наверняка». Так что никаких шансов избежать его у Польши не будет.

«Потому что подлёдное время из Польши до центральной части России — минуты. И это будет адекватным, правильным ответом на такое вот НАТОвское (читай: американское) размещение. И ничуть не „агрессивной эскалацией“, а реакцией вынужденной», — отмечает Примаков.

Он вспоминает о том, что когда США разрушали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), много говорилось о том, что Вашингтон не имеет намерений размещать такие ракеты в Европе против России. Однако закреплять эти заверения на бумаге американцы не пожелали — потому что, очевидно, собирались их нарушать.

«А для России ракеты такого класса — приставленный к голове пистолет, именно из-за малого подлетного времени, невозможно успеть адекватно реагировать, даже команда на ответно-встречный удар будет запаздывать. И тогда мы тоже говорили, что такого размещения мы не потерпим» — пишет эксперт.

По его мнению, призыв американского посольства в Польше является своего рода «пробным шаром», выпущенным для проверки реакции общественного мнения. Хотя подобный «вброс» еще и нельзя назвать Планом.

Учитывая готовность Польши во всем слушаться заокеанского «большого брата», опасность вполне реальна. В связи с этим Примаков призывает демонстрировать готовность ответа на откровенно враждебные действиями.

«И прямо говорить: да, в интересах безопасности России может случиться так, что и польские города могут стать целями наших ядерных сил, ничего личного, мы должны думать о своей безопасности. Мы, разумеется, за мир — так не надо целиться в нас» — заключил эксперт.

Ранее ИА Newstes сообщало, что посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предложила разместить в Польше (поближе к России) ядерное оружие США. По ее словам, такая необходимость возникла в связи с неясными перспективами для ядерных арсеналов США в Германии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США —
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США свиней посадили на диету на фоне мясного кризиса
В США свиней посадили на диету на фоне мясного кризиса
Путин раскрыл условие создания не имеющего аналогов в мире оружия
Путин раскрыл условие создания не имеющего аналогов в мире оружия
Девушка начала встречаться с «идеальным парнем» и распознала в нем трансгендера
Девушка начала встречаться с «идеальным парнем» и распознала в нем
Мать 16-летнего актера рассказала о его смерти от передозировки
Мать 16-летнего актера рассказала о его смерти от передозировки
Дочь Лики Стар попала в аварию
Дочь Лики Стар попала в аварию
Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с

Еще по теме

МИД Польши призвал США разместить в Европе ядерное оружие
РФ призвала США убрать ядерные авиабомбы из Европы
Украинский генерал: Путин не боится ядерной войны
Сенатор Пушков сказал, что думает по поводу просьбы Германии убрать ракеты за Урал