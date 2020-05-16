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Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии

Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Депутат Госдумы Светлана Максимова, заболевшая COVID-19, идет на поправку, чувствует себя хорошо, "все самое страшное уже позади", рассказала РИА Новости помощница депутата Наталия Кузьмина.

"Все хорошо, она уже идет на поправку, и ее в скором времени уже выпишут… Я разговаривала с ней недавно, буквально минут 30 назад, она уже очень хорошо себя чувствует, смеется уже, готова работать, но, к сожалению, еще две недели нужно будет ей пройти карантин дома. То есть, когда ее выпишут, она еще будет находиться две недели дома в изоляции. Потом уже сможет, дай бог, приступить к работе. Но все самое страшное уже позади, сейчас она уже хорошо себя чувствует", - сказала Кузьмина.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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