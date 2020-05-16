Правительство России разъяснило, как именно нужно платить доплаты медикам

Влада Некрасова

Правительство России 16 мая утвердило новые правила выплат компенсаций медикам за работу с пациентами, заболевшими COVID-19.

Как сообщается в специальном разъяснении на сайте кабмина, федеральные стимулирующие доплаты медикам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным COVID-19, должны рассчитываться без привязки ко времени, исходя из самого факта работы с этими пациентами.

По новым правилам стимулирующие выплаты будут также полагаться водителям автомобилей скорой помощи, которые являются сотрудниками работающих на аутсорсинге транспортных компаний.

Также правительство утвердило распределение нового транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиарда рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, помогающим зараженным коронавирусом. За счёт этих денег субъекты должны обеспечить выплаты за май.

«Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральное казначейство обеспечило возможность проводить платежи в выходные, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов, чтобы компенсации медикам за работу с коронавирусом были выплачены до даты зарплаты.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в апреле президент России Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами.

Каждый месяц с апреля по июнь врачи стационаров должны получать по 80 тыс. руб., средний медперсонал — по 50 тыс., а младший медперсонал — по 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. руб.

15 мая глава государства отчитал губернаторов за то что они «развели канитель» вокруг дополнительных выплат медикам.