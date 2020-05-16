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Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС

Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В рамках Евразийского экономического союза согласована стратегия развития, и в рамках этой стратегии у нас, похоже, есть консенсус, за исключением одного пункта – это вопрос формирования единого рынка газа. В ЕАЭС нет существенных проблем, единственная проблема – согласование принципов общего рынка газа", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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